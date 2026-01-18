Luigi Zeno: il giovane attore in prima linea contro il bullismo

Dai set alle scuole: l’impegno civile di un attore che parla ai ragazzi

A soli diciotto anni, Luigi Zeno è già una delle voci più ascoltate della sua generazione. Attore rivelazione del 2025, volto emergente tra cinema, teatro e piattaforme internazionali, Zeno ha conquistato pubblico e critica grazie a una crescita artistica rapida e sorprendente. Il 2026 lo ha consacrato come uno dei giovani talenti più promettenti del panorama italiano, indicato come “nuovo volto di Netflix” e protagonista di produzioni di rilievo .

Il suo percorso, però, non si ferma ai set. Parallelamente alla carriera, Zeno ha scelto di impegnarsi in prima linea in un tema che sente profondamente: la lotta contro il bullismo. Un impegno che nasce anche dal ruolo interpretato nel cortometraggio La Linea Sottile, dove ha dato vita a un personaggio complesso, duro e fragile allo stesso tempo, capace di raccontare le contraddizioni emotive che spesso si nascondono dietro i comportamenti aggressivi degli adolescenti .

“Pausa Caffè – Contro il Bullismo, con i Giovani”: un progetto che lascia il segno

Nel 2025 e 2026, Luigi Zeno è diventato il volto del tour “Pausa Caffè contro il Bullismo, con i Giovani”, un format itinerante che unisce cinema, dialogo e ascolto attivo.

Il progetto, che ha toccato multisale, scuole e centri culturali in tutta Italia, ha visto una partecipazione crescente di studenti e docenti, come nella tappa del Multisala Magic Vision, dove l’iniziativa ha registrato un grande successo emotivo e di pubblico .

Durante gli incontri, Zeno dialoga con i ragazzi, ascolta le loro storie, racconta il dietro le quinte del cortometraggio e affronta senza filtri le dinamiche del bullismo:

la paura di esporsi,

il peso del giudizio,

la solitudine di chi subisce,

la fragilità di chi agisce violenza.

Il format si è rivelato un ponte reale tra giovani e adulti, grazie anche alla presenza di psicologi, giornalisti e professionisti dell’arte che guidano il confronto, ed è supportato da un gruppo scientifico di psicologi presenti all’evento.

Un talento che parla ai giovani perché viene dai giovani

Luigi Zeno non è solo un attore in ascesa. È un ragazzo che ha scelto di usare la propria visibilità per dare voce a chi spesso non ne ha.

Il suo 2025 è stato definito un anno di “germinazione”, un momento in cui tutto ciò che aveva seminato ha iniziato a fiorire, tra premi, festival, set importanti e un crescente impegno sociale .

Il 2026 si è aperto con un ulteriore riconoscimento: il Premio Miglior Attore al Sorrento Film & Food Festival, che ne ha confermato la maturità artistica e la capacità di interpretare ruoli intensi e complessi .

I premi ricevuti tra il 2025 e il 2026

Negli ultimi mesi, Zeno ha collezionato riconoscimenti che ne hanno consolidato la credibilità artistica:

Premio Miglior Attore –Capri Hollywood , assegnato per la maturità interpretativa dimostrata nei suoi ultimi lavori.

, assegnato per la maturità interpretativa dimostrata nei suoi ultimi lavori. Premio Miglior Attore – Sorrento Film & Food Festival 2026 Riconoscimento assegnato per la maturità interpretativa e la capacità di affrontare ruoli emotivamente complessi.

Riconoscimento assegnato per la maturità interpretativa e la capacità di affrontare ruoli emotivamente complessi. Premio Giovani Talenti – Vesuvius Film Festival 2025 Conferito ai giovani interpreti che si distinguono per originalità, presenza scenica e prospettiva artistica.

Conferito ai giovani interpreti che si distinguono per originalità, presenza scenica e prospettiva artistica. Premio Fratelli De Filippo – VIII Edizione 2025 Dedicato ai giovani attori che incarnano i valori della grande tradizione teatrale e cinematografica napoletana.

Dedicato ai giovani attori che incarnano i valori della grande tradizione teatrale e cinematografica napoletana. Premio Charlot Uno dei riconoscimenti più prestigiosi dedicati ai talenti emergenti dello spettacolo, assegnato a chi si distingue per versatilità e capacità comunicativa.

Uno dei riconoscimenti più prestigiosi dedicati ai talenti emergenti dello spettacolo, assegnato a chi si distingue per versatilità e capacità comunicativa. Premio al Senato della Repubblica per l’impegno sociale contro il bullismo Un’onorificenza istituzionale che valorizza il contributo concreto di Zeno nella sensibilizzazione dei giovani e nella prevenzione del bullismo.

Un’onorificenza istituzionale che valorizza il contributo concreto di Zeno nella sensibilizzazione dei giovani e nella prevenzione del bullismo. Premio al Parlamento Europeo per l’impegno sociale contro il bullismo Riconoscimento europeo che premia progetti e figure che promuovono inclusione, rispetto e tutela dei minori.

Riconoscimento europeo che premia progetti e figure che promuovono inclusione, rispetto e tutela dei minori. Premio Awards e Testimonial “Bulli ed Eroi” – Siena Conferito a personalità che, attraverso il proprio esempio, diventano punti di riferimento per i giovani nella lotta alle prevaricazioni.

Conferito a personalità che, attraverso il proprio esempio, diventano punti di riferimento per i giovani nella lotta alle prevaricazioni. Premio Speciale – Hallelujah Film Festival di Castel Gandolfo Assegnato per il valore artistico e sociale del suo percorso, con particolare attenzione ai temi educativi affrontati nei suoi lavori.

Assegnato per il valore artistico e sociale del suo percorso, con particolare attenzione ai temi educativi affrontati nei suoi lavori. Menzione d’Oro – Centro Ippico I Tifatini Riconoscimento per il sostegno ai paratleti e per la sensibilità dimostrata verso lo sport inclusivo e il paradressage.

Premi che raccontano non solo un talento, ma una direzione: unire arte, responsabilità e presenza sul territorio.

Perché “Pausa Caffè” funziona

Il progetto colpisce perché non parla ai ragazzi, ma con i ragazzi.

Zeno non sale in cattedra, non giudica, non impartisce lezioni: si mette accanto a loro, allo stesso livello, con la stessa lingua emotiva. Porta la sua esperienza, le sue fragilità, i suoi errori e le sue rinascite, trasformando l’incontro in un dialogo vero, non in una conferenza.

È questo che i giovani percepiscono: autenticità.

E quando un adulto si mostra autentico, i ragazzi si aprono, parlano, raccontano ciò che spesso non riescono a dire a scuola, a casa, tra amici.

“Pausa Caffè” funziona perché crea uno spazio sicuro, un tempo sospeso in cui nessuno deve dimostrare nulla, ma tutti possono riconoscersi. Pausa Caffè contro il Bullismo, con i Giovani con l’attore Luigi Zeno