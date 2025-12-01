Luigi Dallapiccola. L’omaggio a cinquant’anni dalla morte

Nel cinquantesimo anniversario della scomparsa di Luigi Dallapiccola, tre città – Roma, Cremona e Mantova – ospitano un percorso musicale e divulgativo dedicato a uno dei compositori più colti, rigorosi e internazionali del Novecento italiano. Tra il 6 e il 12 dicembre 2025, nei teatri Palladium, Ponchielli e Bibiena, il programma pensato dalla Fondazione Roma Tre Teatro Palladium in collaborazione con l’Accademia Nazionale Virgiliana di Mantova e la Fondazione Claudio Monteverdi di Cremona sarà realizzato da Roma Tre Orchestra Ensemble, restituendo al pubblico la ricchezza di un autore che ha intrecciato musica, letteratura e identità culturale europea.

Dallapiccola – istriano, “italiano separato dalla patria”, intellettuale aperto alle avanguardie e profondamente legato alla tradizione letteraria italiana, in particolare a Dante – ha attraversato il Novecento portando nella serialità un’intensità lirica unica. Questo progetto nasce per raccontare quel profilo umano e creativo, rendendo accessibile la complessità della sua ricerca attraverso concerti e incontri introduttivi dedicati alla sua figura e al suo lascito.

Il progetto, finanziato dalla Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura nell’ambito dei progetti speciali Musica, prevede l’esecuzione di alcune tra le sue opere più rappresentative, dalle Liriche greche alla Sonatina canonica, dal Quaderno musicale di Annalibera alle composizioni vocali su testi di Biagio Marin, Antonio Machado e Johann Wolfgang Goethe, con l’obiettivo di testimoniare il legame profondo tra la sua produzione musicale e l’universo letterario e poetico. La collaborazione con l’Accademia Nazionale Virgiliana di Mantova e la Fondazione Claudio Monteverdi di Cremona, insieme al coinvolgimento delle rispettive istituzioni cittadine, colloca il progetto in una dimensione di dialogo tra ricerca, divulgazione e pratica esecutiva.

I tre appuntamenti in calendario saranno introdotti da incontri illustrativi della figura e dell’opera del compositore istriano.

Al Teatro Palladium dell’Università Roma Tre, l’incontro sarà introdotto da Luca Aversano e Paola Besutti, con interventi di Mila De Santis, Marcello Panni ed Emanuele Stracchi, coordinati da Jacopo Pellegrini.

Prima assoluta: 6 dicembre 2025