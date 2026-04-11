LEONESSA: CREA DISORDINI IN UN BAR E VA IN ESCANDESCENZA IN CASERMA: I CARABINIERI ARRESTANO UN 25ENNE PER RESISTENZA, MINACCIA E OLTRAGGIO A PUBBLICO UFFICIALE

I Carabinieri della Stazione di Leonessa hanno tratto in arresto un venticinquenne di origini straniere, da tempo domiciliato nel comune reatino, con le ipotesi di reato di minaccia, resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale.

L’intervento dei militari dell’Arma è scattato nel corso del pomeriggio di martedì 7 aprile, a seguito di una richiesta d’aiuto pervenuta al Numero Unico di Emergenza 112 da parte della titolare di un noto bar del centro cittadino.

La donna segnalava la presenza di un individuo in evidente stato di alterazione psico-fisica, presumibilmente dovuta all’abuso di sostanze alcoliche, intento a infastidire pesantemente gli avventori del locale.

I Carabinieri, tempestivamente giunti sul posto, hanno proceduto all’identificazione del soggetto. Al fine di ricondurre la situazione alla calma e procedere a ulteriori accertamenti, i militari hanno accompagnato l’uomo presso i locali della locale Stazione.

Tuttavia, una volta all’interno degli uffici militari, il venticinquenne è andato in forte escandescenza, sfogando la propria aggressività contro alcuni arredi della Caserma e mantenendo una condotta minacciosa e oltraggiosa nei confronti degli operanti.

Il perdurante stato di agitazione ha reso necessario anche l’intervento sul posto del personale sanitario del 118.

Alla luce delle condotte poste in essere, l’uomo è stato dichiarato in stato di arresto e, al termine delle formalità di rito, messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, prontamente informata di quanto accaduto.

Si dà atto, come di consueto, che il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità penali saranno valutate dall’Autorità Giudiziaria.