 Il Ministro Tajani termina la sua missione in Cina con la visita alla Biblioteca dei Gesuiti “Zikawei” di Shanghai

Poco prima della sua partenza da Shanghai, l’ultima tappa della sua missione in Cina, il Ministro Tajani ha visitato questa mattina la Biblioteca Municipale di Shanghai “Zikawei”.

Fondata nel 1847, la Biblioteca rappresenta un’autentica testimonianza dello scambio tra la cultura occidentale e quella orientale, propiziata anche dall’azione dei Gesuiti, la cui Residenza è compresa nell’edificio.

A partire dalla seconda metà del XIX secolo, vari Gesuiti italiani portarono avanti attività di studio e ricerca nella Biblioteca Zikawei; i missionari della Compagnia di Gesù svolsero un ruolo chiave nei rapporti tra Europa e Cina, già a partire dal XVI secolo, favorendo uno scambio culturale e scientifico di alto livello. La presenza di figure come Matteo Ricci contribuì, grazie a una strategia di dialogo con le èlite cinesi, a costruire uno dei primi canali strutturati di interazione tra civiltà.

Il Ministro Tajani ha avuto l’occasione di ripercorrere questa storia, esaminando un’eccezionale selezione di libri rari composti da Gesuiti italiani come Prospero Intorcetta, Martino Martini e lo stesso Matteo Ricci.

Si conclude così la missione in Cina. Nella tappa di Pechino, il Ministro Tajani ha incontrato autorità cinesi – l’omologo Wang Yi, il Ministro del Commercio Wang Wentao e il Ministro della Cultura e del Turismo Sun Yeli – e ha condotto iniziative di promozione economica e culturale. Al centro dei colloqui, oltre al rafforzamento dei rapporti bilaterali, i principali dossier internazionali.

Nella tappa di Shanghai Tajani ha incontrato la nutrita comunità imprenditoriale italiana in Cina, ribadendo il sostegno della Farnesina, e ha inaugurato la mostra “Italia Meravigliosa”, organizzata in occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy.