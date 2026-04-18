Il 1 maggio 2026 torna “StappaLa in Vigna”: giornata tra vigneti con Fondazione David Phoenix, musica e partecipazione sul profilo IG stappa_la.
Il 1 maggio 2026, a Tarquinia, la Cantina Solis Terrae apre le proprie vigne per “StappaLa in Vigna”, evento all’aperto tra picnic, vino, musica e arte dal vivo. Dalle 12.00 alle 18.00, i partecipanti potranno vivere una giornata direttamente tra i filari, dentro un’azienda agricola attiva del territorio.
La Cantina Solis Terrae non è solo una location: è una realtà vitivinicola della Tuscia che lega produzione, paesaggio e accoglienza. Le immagini diffuse mostrano vigneti coltivati, bottiglie della produzione aziendale e degustazioni sul posto, elementi che rendono l’esperienza concreta per chi partecipa.
L’evento prevede infatti la possibilità di consumare vino della cantina in un contesto informale, seduti sull’erba o tra i filari, seguendo l’invito della locandina: “porta il tuo telo”. Si tratta quindi di un format che unisce enoturismo e socialità, senza struttura rigida.
Accanto alla componente agricola ed enogastronomica, c’è quella artistica. Il programma include un live painting curato dalla Fondazione David Phoenix ETS, con una performance realizzata dal vivo. Come indicato nel materiale ufficiale, l’arte “prenderà forma davanti agli occhi” del pubblico, trasformando la vigna in uno spazio creativo aperto.
Il tema della giornata lega il Primo Maggio al gesto creativo e al valore del fare. In questo contesto, la vigna diventa uno spazio di incontro tra lavoro agricolo, produzione e espressione artistica, trasformando l’esperienza in qualcosa di condiviso e accessibile.
La giornata sarà accompagnata da DJ set, elemento che completa l’esperienza rendendola anche momento di intrattenimento, oltre che di degustazione e partecipazione.
Il riferimento alla Terra Etrusca inserisce l’evento in un contesto più ampio: quello di un territorio con identità storica forte, dove il paesaggio agricolo rappresenta ancora oggi una risorsa economica e culturale.
Per i cittadini e i visitatori, si tratta di un’opportunità concreta: trascorrere il Primo Maggio all’aria aperta, in una cantina locale, con attività accessibili e senza spostamenti lontani. Un’alternativa alle classiche manifestazioni urbane, che valorizza il territorio.
Le modalità di prenotazione sono indicate nel profilo Instagram degli organizzatori @stappa_la.