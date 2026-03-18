Il cappello torna protagonista: a Milano la terza edizione di “The Queen’s Hat”

Milano, 13 marzo 2026

Per secoli il cappello è stato molto più di un semplice accessorio: un segno distintivo capace di raccontare eleganza, identità e stile. Oggi torna al centro della scena con “The Queen’s Hat”, la mostra internazionale dedicata all’arte della modisteria contemporanea che dal 20 al 22 marzo trasformerà Residenza Vignale, a Milano, in uno spazio dedicato alla creatività e al dialogo tra tradizione artigianale e ricerca stilistica.

Giunta alla terza edizione, la manifestazione ideata e curata dalla giornalista e fashion manager Gabriella Chiarappa è organizzata da Le Salon de la Mode in collaborazione con Musikologiamo, con il patrocinio di Regione Lombardia e Comune di Milano.

Protagonista della mostra è proprio il cappello, accessorio iconico che nella storia della moda ha rappresentato carattere e individualità. Con The Queen’s Hat torna a essere interpretato come opera da indossare, sintesi di artigianato, ricerca sui materiali e visione creativa.

La mostra riunisce undici hat designer provenienti da diversi Paesi del mondo, interpreti di una tradizione che unisce savoir-faire artigianale e sperimentazione contemporanea. Tra i protagonisti:

Maor Zabar (Israele)

Ranelle Larocque (Canada)

Haidee Neill (Tanzania)

Ilaria Soncini (Italia)

Irina Vassilyeva

Elena Khovanskaya (Kazakistan)

Tanya Kosta (Kuwait)

Karen Morris (USA – Minnesota)

Raquel Brant (Brasile)

Inna Walker (Inghilterra)

Lady Raya (Russia)

Tra i pezzi esposti anche l’abito con cappello e veletta indossato da Patty Pravo sul red carpet del Festival di Sanremo 2026, creato dallo stilista Simone Folco, testimonianza della rinnovata attenzione della moda verso questo accessorio.

Durante i tre giorni la mostra sarà accompagnata da incontri e momenti aperti al pubblico. Tra questi “Scatti in Cornice”, un set fotografico dedicato alle creazioni dei designer, e una masterclass sull’arte di indossare il cappello guidata dall’esperto d’immagine Pablo Ardizzone.

Il percorso espositivo sarà arricchito anche dalla presentazione della Seven Jewels Collection di Maison Lumiéra, sette fragranze ispirate alle gemme preziose, e da una selezione di arredi firmati Plinio il Giovane, esempi di design italiano realizzati artigianalmente.

L’inaugurazione è prevista venerdì 20 marzo alle ore 15, seguita dalla tavola rotonda “Cappelli in movimento: l’evoluzione di un’icona di stile”, dedicata al ruolo del cappello nella storia della moda e dell’eleganza. Al Taglio del nastro ufficiale sarà presente la Senatrice Mariastella Gelmini e altre figure istituzionali in rappresentanza dell’Ente Regionale e Comunale.

La giornata conclusiva ospiterà la cerimonia di premiazione delle creazioni dei designer, con riconoscimenti dedicati alle creazioni che meglio interpretano l’arte contemporanea della modisteria.

Premio THE QUEEN’S HAT

per il cappello che esprime con maggiore intensità eleganza, tradizione e simbolismo nello stile iconico della Regina Elisabetta II.

Premio Hat in Motion

dedicato alla creazione che interpreta lo spirito del movimento e dell’energia, ispirandosi all’estetica olimpica.

Premio Innovazione

per i designer che sperimentano nuove visioni attraverso materiali, tecniche e linguaggi contemporanei.

Ospite della mostra anche BioDesign Foundation con il progetto “All Together Now – The Custodians Plastic Race”, iniziativa dedicata alla tutela ambientale promossa dal fondatore Roberto Guerini.

L’ingresso alla mostra è gratuito, una scelta pensata per favorire la diffusione della cultura del cappello e il dialogo internazionale tra creatività e tradizione artigianale.

ORARI MOSTRA

Venerdì 20 marzo

14.00 – 20.00

Sabato 21 marzo

10.00 – 20.00

Domenica 22 marzo

10.00 – 18.00

Press Office

segreteria.lesalon@gmail.com

PARTNER

Lenny Alvarez Eventi

Ristorante Del Ponte

Perrino Pregiata Pasticceria

Laboratorio Olfattivo

La Piemontina

Ceramicando

BioDesign Foundation

The Custodians

Ceriani Luce

Plinio il Giovane

Maison Lumiéra

Favola di Vita

Tenuta Baron

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RID

Fashion Life

WonderYou

Fotografi:

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Silvia Menegon

Press office contatti: Le Salon de la Mode

Tel 338 7707104