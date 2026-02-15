domenica, Febbraio 15, 2026

Il ‘bimbo con il cuore bruciato’ resta in lista per il trapianto

PRIMO PIANO
Ad oggi le condizioni del piccolo paziente “restano stabili in un quadro di grave criticità”, scrive in una nota l’Azienda Ospedaliera dei Colli di Napoli

NAPOLI – “In merito alle condizioni cliniche del piccolo paziente che ha ricevuto il trapianto in data 23/12/2025, la Direzione Sanitaria dell’Azienda Ospedaliera dei Colli conferma che la decisione assunta nella giornata di ieri (13/02/2026) da parte Heart Team è stata quella di mantenere il bambino in lista di trapianto, sussistendo ad opinione del medico responsabile le condizioni cliniche” . Così in una nota l’Azienda Ospedaliera dei Colli di Napoli che aggiunge “la second opinion era stata richiesta dall’Azienda ospedaliera dei Colli già la scorsa settimana all’IRCSS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. Ricevuto il parere è stata priorità della Direzione Generale informare la famiglia e i suoi legali, chiarendo contestualmente che – così come deciso dal medico responsabile al termine del confronto con l’Heart Team e a meno di eventuali peggioramenti – il bambino sarebbe rimasto in lista trapianto“.

“È essenziale ribadire – ancora la nota – che la Direzione Generale dell’Azienda ha prontamente e con fermezza adottato tutti i provvedimenti necessari a tutela del piccolo e di tutti i pazienti che afferiscono all’ospedale, che è e resta un presidio di eccellenza e di alta specializzazione, garantendo che non vi fossero ricadute assistenziali. La Direzione Strategica collabora attivamente con gli organi inquirenti e i servizi ispettivi per fare chiarezza su quanto accaduto e per l’individuazione di eventuali responsabilità. La Direzione Strategica è l’azienda tutta, profondamente addolorati per l’accaduto, confermano la vicinanza alla famiglia”.

