Guidonia – Cerimonia in ricordo di Cipriano e Meneghello

Si è svolta questa mattina, presso l’aeroporto militare “Alfredo Barbieri” di Guidonia, una cerimonia in ricordo del Tenente Colonnello Giuseppe Cipriano e del Maggiore Marco Meneghello, venuti a mancare il 7 marzo 2023 in un tragico incidente aereo durante un volo di addestramento. I due piloti, istruttori del 60° Stormo, riuscirono a evitare che i velivoli precipitassero sulle abitazioni.

Una commemorazione sentita e partecipata, alla presenza delle Autorità civili e militari. La Città ha dedicato ai due ufficiali un’area pubblica a Colle Fiorito, dove è stata collocata una meridiana in marmo che, ogni anno, in questo stesso giorno, segna l’ora dell’incidente.

“Li ricordiamo con affetto e gratitudine – sottolinea il Sindaco Mauro Lombardo –. I loro nomi sono ormai parte integrante della nostra comunità”.