Guerra in Iran, Tajani: “Invieremo armi da difesa nei paesi del Golfo. E anche una nave per poteggere Cipro”

ANTONIO TAJANI, MINISTRO MAECI

Il ministro degli Esteri annuncia l’invio di armi da difesa ai Paesi del Golfo “che hanno bisogno di essere tutelati di più”. E “per garantire la sicurezza di Cipro”

di Vittorio Di Mambro Rossetti

ROMA – “Abbiamo avuto la richiesta e oggi siamo stati in Parlamento, il Ministro Crosetto ed io, e abbiamo annunciato quella sarà la nostra scelta, cioè di rispondere positivamente, cioè inviare le armi di difesa che ci hanno chiesto i paesi del Golfo che hanno bisogno di essere tutelati in più. È molto probabile che venga, insieme agli altri europei, inviata una nave al largo di Cipro per garantire la sicurezza di Cipro. È un paese europeo che è stato attaccato, non si capisce per quale motivo”. Lo dice il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ospite di ‘Dritto e rovescio’ su Rete 4.

L’allarme dell’Unicef: “In Iran 180 bambini sono stati uccisi e molti altri feriti”
Roma, Premio “Eccellenze Europee” 2026 di Assotutela all’ospedale San Giovanni
