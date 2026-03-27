Gianluca Quadrini si insedia in Consiglio Provinciale: “Un successo di squadra. Grazie agli amministratori e a tutta la lista”

​FROSINONE – Con la prima seduta ufficiale del Consiglio Provinciale, inizia oggi il nuovo mandato di Gianluca Quadrini. Un ritorno tra i banchi dell’assise di Piazza Gramsci caratterizzato da un profondo senso di gratitudine verso chi ha reso possibile questo risultato, consolidando il suo ruolo di riferimento per la provincia.

​Il valore della squadra e del territorio

​Nel corso del suo intervento, Quadrini ha voluto dedicare un passaggio fondamentale a coloro che hanno condiviso con lui il percorso elettorale, sottolineando come il risultato sia il frutto di un impegno collettivo e non di un singolo.

​”Questo seggio non appartiene solo a me, ma a un progetto politico condiviso,” ha dichiarato Gianluca Quadrini. “Voglio ringraziare di cuore tutti i membri della mia lista che si sono candidati con coraggio e lealtà: il loro contributo è stato determinante per raggiungere questo traguardo. Un ringraziamento speciale va poi ai tanti amministratori locali che, con il loro voto, hanno scelto di rinnovarmi la fiducia. Sentire il sostegno dei sindaci e dei consiglieri dei nostri comuni è lo stimolo più grande per continuare a lottare per la nostra terra.”

​Obiettivi chiari per il mandato

​Il ritorno di Quadrini è segnato dalla volontà di rimettere al centro l’ente Provincia come “casa dei Comuni”. Le linee guida della sua azione politica saranno:

​ Dialogo costante con gli amministratori: Per rispondere in tempo reale alle criticità dei territori.

Per rispondere in tempo reale alle criticità dei territori. ​ Rafforzamento della rete dei servizi: Dalla manutenzione stradale all’edilizia scolastica.

Dalla manutenzione stradale all’edilizia scolastica. ​Tutela dei piccoli centri: Per contrastare lo spopolamento e valorizzare le eccellenze locali.

​Un impegno rinnovato

​La seduta odierna segna l’inizio di una fase operativa in cui l’esperienza di Gianluca Quadrini sarà messa al servizio del Consiglio per garantire stabilità e concretezza amministrativa.

​”Ripartiamo oggi con umiltà e determinazione,” ha concluso il Consigliere. “Il territorio ci chiede risposte e noi siamo qui per darle, lavorando fianco a fianco con ogni singola comunità della nostra Provincia.”