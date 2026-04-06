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Fiumicino. Fiumicino Dance Company, audizioni aperte: lavoro nello spettacolo per i giovani del territorio

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Dino Tropea
Author: Dino Tropea
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Fiumicino Dance Company
Fiumicino Dance Company

Aperte le selezioni per ragazzi tra 16 e 21 anni: audizione il 7 maggio, candidature entro il 30 aprile. Un progetto che porta il mondo professionale della danza a Fiumicino.

A Fiumicino nasce la Fiumicino Dance Company, una nuova realtà artistica che punta a trasformare la passione per la danza in un’opportunità concreta di ingresso nel mondo dello spettacolo. Le audizioni sono ufficialmente aperte e segnano, per il territorio, un primo passo verso un’offerta più strutturata e professionale per i giovani.

Non si tratta di una scuola, ma di una compagnia. Il progetto nasce con l’obiettivo di offrire ai danzatori un’esperienza reale di palcoscenico, lavorando alla creazione di spettacoli insieme a coreografi riconosciuti a livello nazionale. Un modello che rompe lo schema tradizionale della formazione e avvicina i partecipanti alle dinamiche del lavoro artistico.

Le selezioni sono rivolte a ragazze e ragazzi tra i 16 e i 21 anni, con una buona preparazione tecnica e una forte motivazione. La prima audizione è in programma il 7 maggio, mentre le candidature devono essere inviate entro e non oltre il 30 aprile.

Il progetto è aperto a danzatori provenienti da tutto il Lazio, con l’obiettivo di creare un ambiente artistico stimolante e di alto livello. Allo stesso tempo mantiene una chiara identità territoriale: valorizzare i talenti locali e offrire opportunità concrete anche ai giovani di Fiumicino.

In un contesto in cui spesso chi vuole intraprendere un percorso artistico è costretto a spostarsi verso altre città, l’iniziativa punta a costruire un punto di riferimento sul territorio, riducendo questa distanza e favorendo la crescita professionale in loco.

I danzatori selezionati lavoreranno a stretto contatto con professionisti del settore, partecipando alla realizzazione di spettacoli e progetti coreografici. L’esperienza prevede un coinvolgimento diretto nel processo creativo e nella vita di compagnia, offrendo una visione concreta del lavoro nello spettacolo.

“Vogliamo dare ai ragazzi un’occasione reale: non solo coltivare la passione, ma iniziare a viverla in una dimensione concreta e professionale”, afferma la direttrice artistica Ylenia Centra.

Per candidarsi è possibile consultare il bando sui canali social ufficiali della compagnia oppure inviare la propria candidatura all’indirizzo fiumicinodancecompany@gmail.com.

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Dino Tropea
Dino Tropeahttps://dinotropea.it
Dino Tropea è scrittore e autore di tre libri: «Lasciato Indietro» (Armando Editore), «Ombre e Luci di un Cammino» (Laura Capone Editore) e «Il regno sommerso di Coralyn» (VJ Edizioni Milano). La sua scrittura, empatica ed evocativa, mescola narrativa, poesia e riflessione sociale. Al centro ci sono le persone, con le loro cadute e le loro ripartenze. Resilienza, memoria e speranza non sono parole da copertina, ma esperienze vissute e poi restituite sulla pagina con sincerità. Lavora come curatore letterario, seguendo progetti editoriali e accompagnando autori nel dare forma alle loro storie. In passato ha ideato e condotto programmi radiofonici dedicati alla rinascita, all’arte e all’impegno sociale, portando al centro voci spesso lasciate ai margini. Oggi quella stessa attenzione continua nei suoi scritti e nelle collaborazioni culturali, con uno sguardo sempre rivolto a chi cerca un nuovo inizio.

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