Top 5 This Week

Related Posts

Fiumicino. Allerta meteo e vento forte: chiusi parchi e pineta fino al 28 marzo

AMBIENTECRONACA E ATTUALITA'NOTIZIE DI PRIMA PAGINA
Dino Tropea
Author: Dino Tropea
Less than 1 min.read
Fiumicino, allerta meteo: chiusi parchi e pineta
foto creata con ia

Provvedimento precauzionale del Comune per vento forte: divieto di accesso nelle aree verdi più esposte.

A Fiumicino è stata attivata l’allerta meteo Fiumicino con la chiusura immediata della Pineta Monumentale di Fregene (settori A, B e C), del Parco di Villa Guglielmi e del Parco Bozzetto.

L’ordinanza sindacale n. 15 del 26 marzo 2026 dispone il divieto di accesso, transito e permanenza nelle aree interessate fino al 28 marzo, e comunque fino a nuova comunicazione.

Il provvedimento è stato adottato in via precauzionale per le condizioni meteorologiche previste, in particolare per il possibile rinforzo del vento sul litorale, che può aumentare il rischio di caduta rami o alberi nelle zone alberate.

Secondo le previsioni disponibili, proprio tra il 26 e il 28 marzo il Lazio è interessato da un ritorno di aria più fredda con possibili venti anche sostenuti e mare fino a molto mosso lungo la costa .

Per questo il Comune ha disposto transennamenti e segnaletica nelle aree coinvolte e invita alla massima prudenza negli spostamenti, in particolare nelle zone alberate e sul litorale.


Previous article
Forte Belvedere, il cuore panoramico di Firenze
Forte Belvedere, il cuore panoramico di Firenze
Next article
“Let’s Move Together!”, a Latina due giorni di sport gratuito in piazza
“Let’s Move Together!”, a Latina due giorni di sport gratuito in piazza
Dino Tropea
Dino Tropeahttps://dinotropea.it
Dino Tropea è scrittore e autore di tre libri: «Lasciato Indietro» (Armando Editore), «Ombre e Luci di un Cammino» (Laura Capone Editore) e «Il regno sommerso di Coralyn» (VJ Edizioni Milano). La sua scrittura, empatica ed evocativa, mescola narrativa, poesia e riflessione sociale. Al centro ci sono le persone, con le loro cadute e le loro ripartenze. Resilienza, memoria e speranza non sono parole da copertina, ma esperienze vissute e poi restituite sulla pagina con sincerità. Lavora come curatore letterario, seguendo progetti editoriali e accompagnando autori nel dare forma alle loro storie. In passato ha ideato e condotto programmi radiofonici dedicati alla rinascita, all’arte e all’impegno sociale, portando al centro voci spesso lasciate ai margini. Oggi quella stessa attenzione continua nei suoi scritti e nelle collaborazioni culturali, con uno sguardo sempre rivolto a chi cerca un nuovo inizio.

Popular Articles