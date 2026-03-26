Fiumicino, allerta meteo: chiusi parchi e pineta

Provvedimento precauzionale del Comune per vento forte: divieto di accesso nelle aree verdi più esposte.
A Fiumicino è stata attivata l’allerta meteo Fiumicino con la chiusura immediata della Pineta Monumentale di Fregene (settori A, B e C), del Parco di Villa Guglielmi e del Parco Bozzetto.
L’ordinanza sindacale n. 15 del 26 marzo 2026 dispone il divieto di accesso, transito e permanenza nelle aree interessate fino al 28 marzo, e comunque fino a nuova comunicazione.
Il provvedimento è stato adottato in via precauzionale per le condizioni meteorologiche previste, in particolare per il possibile rinforzo del vento sul litorale, che può aumentare il rischio di caduta rami o alberi nelle zone alberate.
Secondo le previsioni disponibili, proprio tra il 26 e il 28 marzo il Lazio è interessato da un ritorno di aria più fredda con possibili venti anche sostenuti e mare fino a molto mosso lungo la costa .
Per questo il Comune ha disposto transennamenti e segnaletica nelle aree coinvolte e invita alla massima prudenza negli spostamenti, in particolare nelle zone alberate e sul litorale.