Firenze veste i colori del Carnevale: festa, musica e allegria

Il nuovo anno è da poco cominciato e ora i riflettori sono tutti puntati sulla festa più allegra e vivace dell’anno: il carnevale, una celebrazione che affonda le sue radici nei riti antichi e nella tradizione cristiana. Carnevale non è una semplice festa, bensì un simbolo di libertà espressiva e di trasformazione, un periodo in cui maschere, colori e spettacolo diventano i protagonisti delle piazze e delle strade di città. Le sue origini, antiche e complesse, legate al passaggio stagionale e all’idea di rinnovamento prima del periodo quaresimale, si intrecciano con le tradizioni locali e nazionali, conferendo a ciascuna celebrazione un carattere unico e coinvolgente. A Firenze, culla del Rinascimento e patrimonio artistico di fama mondiale, il Carnevale si esprime in una dimensione particolarmente suggestiva. Il centro storico, con le sue piazze, i palazzi monumentali e le strade intrise di storia, diventano il fulcro delle celebrazioni, accogliendo famiglie, cittadini e visitatori con un ricco programma di eventi che partirà il 1° febbraio 2026 e che includerà sfilate, animazioni e momenti di intrattenimento. Passeggiare tra gli scorci monumentali del Capoluogo Toscano durante i giorni di festa è un’esperienza immersiva che unisce il divertimento al patrimonio culturale che caratterizza la città, offrendo un’occasione speciale per riscoprire Firenze sotto una nuova luce, fatta di colori, fantasia ed incanto.

Uno degli appuntamenti più attesi è il Carnevale Santacrocese, che ogni anno richiama un pubblico numeroso desideroso di vivere la festa nel cuore della città. Era il 1928 quando, a Santa Croce sull’Arno, un gruppo di abitanti decise di rompere la monotonia dell’inverno dando vita a una festa inedita: in piazza comparvero carri allegorici trainati da coppie di buoi e centinaia di travestimenti che diedero origine a quello che sarebbe diventato il Carnevale Santacrocese. Non una semplice parata di maschere, ma uno spettacolo scenografico fatto di musica, colori e creatività, capace di distinguersi fin dalle sue prime edizioni. Protagoniste della manifestazione saranno le maschere artigianali, spesso realizzate interamente in pelle, materiale simbolo del territorio, che sfileranno tra vie e piazze del centro storico. Nel tempo, l’attenzione meticolosa ai dettagli e l’elevata qualità dei costumi hanno conferito all’evento la definizione di “carnevale d’autore”. Altro tassello fondamentale della tradizione carnevalesca fiorentina è la Grande Parata di Carnevale, una delle manifestazioni più attese e suggestive della città. La storica sfilata, animata da carri allegorici, maschere, gruppi folkloristici e accompagnamenti musicali, prenderà il via da Piazza Santa Maria Novella per concludersi in Piazza della Signoria, attraversando alcuni dei luoghi simbolo della città. Ad arricchire il programma, il Concerto di Carnevale, in calendario martedì 17 febbraio 2026 alle ore 21.00 presso il Teatro Verdi. L’evento sarà realizzato dall’Orchestra della Toscana, sotto la direzione del Maestro Roberto Molinelli. Il concerto 2026, dal titolo “Carnival Reloaded – L’arte del travestimento in musica”, proporrà un affascinante viaggio sonoro attraverso le opere di Verdi, Paganini, Molinelli, Vivaldi e Piazzolla. Accanto agli eventi in piazza, il carnevale verrà celebrato anche negli spazi di Palazzo Vecchio, simbolo istituzionale della città che sarà la magica cornice del Gran Ballo a tema “Regine a Palazzo”. Sabato 31 gennaio 2026, presso lo splendido Salone dei Cinquecento, il tono della festa si fonderà con la storia di Firenze, richiamando l’eleganza e la solennità dei celebri balli in maschera che animavano i palazzi storici nei secoli passati. A suggellare questo viaggio tra tradizione, spettacolo ed emozione, il carnevale fiorentino si rivela come un’esperienza capace di coinvolgere tutti i sensi: il suono della musica che riecheggia tra le piazze storiche, il tripudio di colori che anima le strade, l’atmosfera sospesa tra passato e presente che avvolge i visitatori. È un tempo speciale, in cui Firenze si lascia attraversare dalla leggerezza, dall’immaginazione e dal desiderio di condivisione, offrendo momenti di autentico incanto e ricordi destinati a restare.

