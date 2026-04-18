Erogati € 6 milioni per i 67 Comuni esclusi dalla ZES

Tra i Comuni beneficiari anche Trevi Nel Lazio, Filettino, Piglio, Acuto, Fiuggi e Serrone

La Regione Lazio ha stanziato 6 milioni di euro per il triennio 2026-2028 a favore dei piccoli Comuni delle province di Frosinone e Latina esclusi dalla ZES Unica del Mezzogiorno. Il contributo, finalizzato a compensare gli squilibri economici, si rivolge ai centri con meno di 15.000 abitanti. Con la Determinazione Dirigenziale n. G04308 dello scorso 1° aprile è stato approvato l’elenco dei 67 Comuni beneficiari. La misura è finalizzata a compensare gli effetti economici e sociali derivanti dalla mancata inclusione di questi territori nel perimetro delle agevolazioni previste dalla ZES. La finalità è di ridurre gli svantaggi competitivi, sostenere le imprese locali e favorire lo sviluppo in territori non inclusi nella perimetrazione ufficiale, con l’obiettivo di creare condizioni di sviluppo omogenee, sostenendo la competitività del tessuto produttivo locale attraverso misure di compensazione. I 2 milioni di euro per ciascun anno dal 2026 al 2028 (6 milioni di euro in totale), saranno ripartiti tra i 67 Comuni beneficiari in proporzione alla popolazione residente, garantendo comunque un contributo minimo di 10.000 euro annui per ciascun ente. Tra i Comuni beneficiari dell’area nord della provincia: Fiuggi con € 99630,00, Filettino con € 10 mila, Trevi Nel Lazio con € 16579,00 mila, Piglio con € 42122,00 mila Acuto con € 17782,00 mila e Serrone con € 28 mila. “Non si tratta di un intervento assistenziale -ha sottolineato l’Assessore al Bilancio Giancarlo Righini- ma di una misura di riequilibrio che mira a preservare condizioni di sviluppo omogeneo tra territori confinanti. La Regione Lazio dimostra così di saper coniugare responsabilità istituzionale, sostenibilità finanziaria e attenzione concreta alle comunità locali e conferma il proprio impegno a favore della coesione territoriale e del sostegno ai piccoli Comuni”.