mercoledì, Febbraio 25, 2026

Contratti pubblici, Magliocchetti (Anci Lazio): “Il sotto soglia è la quotidianità dei Comuni”

Contratti pubblici, Magliocchetti (Anci Lazio): “Il sotto soglia è la quotidianità dei Comuni”

Si è svolta ieri mattina a Tivoli l’inaugurazione della sede locale dell’Accademia della Pubblica Amministrazione, con una giornata formativa dedicata ai contratti pubblici e agli affidamenti di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria.

All’iniziativa ha preso parte anche ANCI Lazio, rappresentata da Manuel Magliocchetti, componente del Consiglio Direttivo, che ha portato il saluto dell’Associazione.

Per i Comuni, soprattutto per quelli medio-piccoli che costituiscono la grande maggioranza del nostro territorio regionale – ha dichiarato Magliocchetti – il sotto soglia non è un tema marginale o meramente tecnico, ma rappresenta la quotidianità amministrativa. È attraverso questi affidamenti che si realizzano manutenzioni, servizi sociali, interventi nelle scuole e lavori pubblici di prossimità”.

Magliocchetti ha evidenziato nuovo Codice dei contratti pubblici abbia introdotto principi rilevanti, tra cui il principio del risultato e quello della fiducia, sottolineando tuttavia la necessità di tradurre la semplificazione formale in semplificazione reale.

Il principio della fiducia – ha proseguito – deve tradursi in condizioni operative che consentano a dirigenti e funzionari di lavorare con serenità. Servono competenze, formazione e chiarezza interpretativa. La digitalizzazione, inoltre, rappresenta un passaggio decisivo, ma per molti enti locali richiede accompagnamento e investimenti in competenze, affinché non diventi un ulteriore fattore di disuguaglianza”.

ANCI Lazio ha ribadito il proprio impegno nel rafforzare il ruolo di rete e di supporto agli enti locali, promuovendo momenti di confronto e formazione qualificata e accompagnando i Comuni nell’attuazione delle riforme.

Le riforme si misurano sul territorio – ha concluso Magliocchetti – nella capacità dei Comuni di trasformare le norme in servizi concreti per i cittadini. Investire nella qualità amministrativa significa investire nella fiducia delle comunità”.

L’iniziativa ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni locali e del mondo giudiziario e forense, confermando l’importanza del dialogo tra livelli istituzionali su un tema strategico per l’operatività quotidiana degli enti locali.

Previous article
Roma, Maritato(FI): “S.o.s. per l’Acquedotto Alessandrino gigante ferito”
