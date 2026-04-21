Bergoglio, Mussolini (FI): “Papa Francesco sempre presente nei nostri cuori”

Roma, 21 aprile 2026 – “Un anno fa ci lasciava Papa Francesco, ma il suo ricordo è sempre vivo tra la gente che lo ha amato e ne ha seguito gli insegnamenti.

Personalmente ho avuto il piacere e, soprattutto, l’onore di conoscerlo in occasione della sua prima visita in Campidoglio e, in quella breve ma intensa occasione, ho avuto modo di apprezzarne lo straordinario carisma, l’innata empatia e la spiccata umanità che hanno contraddistinto la sua persona e il suo pontificato.

La sua preziosa eredità umana e spirituale è un dono di inestimabile valore di cui tutti noi dobbiamo continuare a far tesoro e che Papa Leone sta portando avanti in maniera impeccabile”.

Lo dichiara, in una nota, la capogruppo capitolina di Forza Italia Rachele Mussolini.