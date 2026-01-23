CASERTA: LA POLIZIA DI STATO ARRESTA 17 SOGGETTI PER ASSOCIAZIONE ARMATA FINALIZZATA AL TRAFFICO DI STUPEFACENTI, ESTORSIONE, OMICIDIO E ALTRI REATI

Dalle prime ore della mattinata del 22 gennaio, la Polizia di Stato di Caserta sta stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare a carico di 17 persone – tra cui alcuni minorenni al tempo dei fatti – ritenuti responsabili di associazione armata finalizzata al traffico di stupefacenti, estorsione, omicidio, tentato omicidio, favoreggiamento personale, detenzione e porto abusivo di armi, uso di dispositivi telefonici in istituti penitenziari, acquisto, detenzione, raffinazione, vendita e trasporto di sostanze stupefacenti, con l’aggravante dell’aver commesso i suddetti delitti avvalendosi delle condizioni di assoggettamento e omertà tipiche dei clan di camorra.

All’operazione stanno partecipando circa 120 poliziotti della Questura di Caserta e di altri reparti della Polizia di Stato.

https://www.poliziadistato.it/pressarea/Share/link/f84d83be-3663-11f0-815a-736d736f6674