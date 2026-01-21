mercoledì, Gennaio 21, 2026

Caseificio Franzese al fianco di Luigi Zeno contro il bullismo: un impegno concreto per i giovani

Caseificio Franzese al fianco di Luigi Zeno contro il bullismo: un impegno concreto per i giovani

Caserta – Un messaggio forte e condiviso: dire no al bullismo e promuovere rispetto, ascolto e consapevolezza. È questo il cuore di “Pausa Caffè contro il bullismo, con i giovani”, l’iniziativa che vedrà Caseificio Franzese schierato accanto all’attore Luigi Zeno in una giornata dedicata alla sensibilizzazione delle nuove generazioni.

L’evento si terrà mercoledì 4 febbraio alle ore 9.30, presso l’Auditorium della Provincia di Caserta, in via A. Ceccano 28/a, e coinvolgerà diversi istituti scolastici del territorio, tra cui:

  • Liceo Scientifico A. Diaz
  • ITIS F. Giordani
  • Istituto Michelangelo Buonarroti
  • Liceo Statale Alessandro Manzoni

Relatori e contenuti dell’incontro

A testimoniare l’importanza del tema e la necessità di un dialogo diretto con i giovani, interverranno professionisti di rilievo:

  • Daniela Del Prete, giornalista e Ufficio Stampa
  • Luigi Zeno, attore e testimonial dell’iniziativa
  • Arianna Avolio, sceneggiatrice e psicologa
  • Claudio Belardo, psicologo e coach

Il confronto sarà un momento di ascolto autentico, in cui esperienze personali, strumenti psicologici e testimonianze artistiche si intrecciano per offrire ai ragazzi nuove chiavi di lettura per riconoscere, affrontare e superare il bullismo.

Il sostegno di Caseificio Franzese: responsabilità sociale e territorio

La partecipazione di Caseificio Franzese, storica realtà imprenditoriale campana, conferma il valore della responsabilità sociale d’impresa e la volontà di sostenere iniziative che generano un impatto reale sul territorio.

A tal proposito, Nicola Franzese dichiara:

«Siamo orgogliosi di essere al fianco di Luigi Zeno in un’iniziativa che mette al centro i giovani e il loro benessere. Il bullismo è una piaga sociale che va affrontata con responsabilità, dialogo e presenza concreta sul territorio. Come Caseificio Franzese crediamo che le imprese abbiano il dovere di contribuire attivamente alla crescita culturale e umana delle nuove generazioni».

Un progetto che unisce scuola, cultura e impresa

Pausa Caffè contro il bullismo” non è solo un evento, ma un vero spazio di confronto, dove i ragazzi possono sentirsi ascoltati e compresi. La collaborazione tra mondo della cultura, della scuola e dell’impresa dimostra come la sinergia tra realtà diverse possa diventare un potente veicolo di cambiamento sociale.

