Caseificio Franzese al fianco di Luigi Zeno contro il bullismo: un impegno concreto per i giovani

Caserta – Un messaggio forte e condiviso: dire no al bullismo e promuovere rispetto, ascolto e consapevolezza. È questo il cuore di “Pausa Caffè contro il bullismo, con i giovani”, l’iniziativa che vedrà Caseificio Franzese schierato accanto all’attore Luigi Zeno in una giornata dedicata alla sensibilizzazione delle nuove generazioni.

L’evento si terrà mercoledì 4 febbraio alle ore 9.30, presso l’Auditorium della Provincia di Caserta, in via A. Ceccano 28/a, e coinvolgerà diversi istituti scolastici del territorio, tra cui:

Liceo Scientifico A. Diaz

ITIS F. Giordani

Istituto Michelangelo Buonarroti

Liceo Statale Alessandro Manzoni

Relatori e contenuti dell’incontro

A testimoniare l’importanza del tema e la necessità di un dialogo diretto con i giovani, interverranno professionisti di rilievo:

Daniela Del Prete , giornalista e Ufficio Stampa

, giornalista e Ufficio Stampa Luigi Zeno , attore e testimonial dell’iniziativa

, attore e testimonial dell’iniziativa Arianna Avolio, sceneggiatrice e psicologa

sceneggiatrice e psicologa Claudio Belardo, psicologo e coach

Il confronto sarà un momento di ascolto autentico, in cui esperienze personali, strumenti psicologici e testimonianze artistiche si intrecciano per offrire ai ragazzi nuove chiavi di lettura per riconoscere, affrontare e superare il bullismo.

Il sostegno di Caseificio Franzese: responsabilità sociale e territorio

La partecipazione di Caseificio Franzese, storica realtà imprenditoriale campana, conferma il valore della responsabilità sociale d’impresa e la volontà di sostenere iniziative che generano un impatto reale sul territorio.

A tal proposito, Nicola Franzese dichiara:

«Siamo orgogliosi di essere al fianco di Luigi Zeno in un’iniziativa che mette al centro i giovani e il loro benessere. Il bullismo è una piaga sociale che va affrontata con responsabilità, dialogo e presenza concreta sul territorio. Come Caseificio Franzese crediamo che le imprese abbiano il dovere di contribuire attivamente alla crescita culturale e umana delle nuove generazioni».

Un progetto che unisce scuola, cultura e impresa

“Pausa Caffè contro il bullismo” non è solo un evento, ma un vero spazio di confronto, dove i ragazzi possono sentirsi ascoltati e compresi. La collaborazione tra mondo della cultura, della scuola e dell’impresa dimostra come la sinergia tra realtà diverse possa diventare un potente veicolo di cambiamento sociale.