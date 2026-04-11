CARABINIERI: UCCISE 85ENNE DURANTE UN TRASPORTO SANITARIO

FERMATO IL PRESUNTO RESPONSABILE.

Nella mattinata odierna i carabinieri della Compagnia di Forlì e del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Bologna, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di Luca Spada, 27enne di Meldola (FC), ritenuto presunto responsabile del reato di omicidio aggravato di una 85enne; fatto avvenuto durante un trasporto sanitario effettuato il 25 novembre scorso.

Il provvedimento è stato emesso – su richiesta della Procura della Repubblica di Forlì che ha coordinato le complesse indagini condotte dai carabinieri – dal locale Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale.

I dettagli dell’attività verranno forniti nel corso di una conferenza stampa convocata per lunedi 13 aprile, alle ore 10,30, presso il Palazzo di Giustizia di Forlì, alla presenza del Procuratore della Repubblica.