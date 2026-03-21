Arpino, l’arte che unisce: Grande successo per il III “Omaggio a Umberto Mastroianni”

​Gianluca Quadrini (Provincia e ANCI Lazio) premia i talenti dell’I.C. “Cicerone”. Ringraziamenti speciali alla Presidente Francesca Casinelli e alla Preside Pamela Tomassi nel ricordo del compianto Prof. Fulvio Martino.

​ARPINO (FR) – Si è svolta nella mattinata odierna, presso la Fondazione Umberto Mastroianni, la cerimonia di premiazione della terza edizione del concorso “Omaggio a Umberto Mastroianni”. Un appuntamento che ha visto protagonisti gli studenti della Scuola Secondaria di I grado dell’I.C. “M. T. Cicerone” (Arpino, Fontana Liri, Santopadre), in un clima di grande commozione e partecipazione.

​L’evento, nato dalla visione del compianto Prof. Fulvio Martino, ha ricevuto il pieno sostegno delle istituzioni locali e regionali. Presente alla cerimonia Gianluca Quadrini, Consigliere Provinciale di Frosinone e Dirigente Regionale di ANCI Lazio, che ha voluto elogiare l’incredibile lavoro di squadra che ha permesso la riuscita della manifestazione.

​”Un plauso va alla Presidente della Fondazione, Francesca Casinelli, e a tutti i suoi collaboratori per l’ospitalità e l’impegno costante nella valorizzazione del nostro patrimonio artistico,” ha dichiarato Gianluca Quadrini. “Un ringraziamento sentito va anche alla Preside dell’I.C. Cicerone, Pamela Tomassi, per aver colto l’importanza educativa di questo concorso e per la dedizione con cui guida i suoi studenti verso traguardi di eccellenza. Oggi onoriamo la memoria del compianto Prof. Fulvio Martino: vedere i ragazzi così coinvolti è il tributo più bello che potessimo rendergli.”

​I punti salienti della giornata:

​Eccellenza Scolastica: La Preside Pamela Tomassi e il corpo docente hanno accompagnato gli alunni in un percorso creativo che ha trasformato le suggestioni del Maestro Mastroianni in opere originali.

​Presidio Culturale: Sotto la guida della Presidente Francesca Casinelli, la Fondazione si conferma centro nevralgico per la didattica dell’arte nel Lazio meridionale.

​Memoria Attiva: Il ricordo del Prof. Martino è stato il filo conduttore dell’evento, celebrato come esempio di amore per la cultura e per il territorio.

​La cerimonia si è conclusa con la consegna dei premi ai giovani vincitori, alla presenza delle autorità e delle famiglie, ribadendo l’importanza di investire sulla “creatività in erba” come motore di crescita per l’intera comunità di Arpino, Fontana Liri e Santopadre.