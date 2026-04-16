A Roma arriva il grande evento a tema circo: una domenica per famiglie da non perdere da Circè

Domenica a Roma c’è un appuntamento pensato per far sognare i più piccoli e far rilassare davvero i grandi. Da Circè Fun & Food va in scena una giornata speciale a tema circo, un evento che trasforma il ristorante in un piccolo mondo fatto di spettacolo, gioco e meraviglia.

Il programma accompagna tutta la giornata e coinvolge i bambini fin dall’arrivo, con l’accoglienza dei trampolieri, per poi proseguire con laboratori dedicati alle arti circensi, spettacoli di giocoleria e numeri aerei. Nel pomeriggio è previsto anche uno show poetico, seguito dal gran finale con le bolle di sapone e da un momento conclusivo con photo booth e animazione. Un’esperienza pensata per essere vissuta insieme, dove i bambini non restano spettatori ma diventano protagonisti.

Questo evento si inserisce perfettamente all’interno di un format che rende Circè un punto di riferimento per le famiglie. Il locale, infatti, è progettato per offrire un equilibrio raro tra divertimento e relax. All’esterno si trova un’ampia area dedicata ai bambini con fantacastello, sabbiera, giochi e spazi per correre liberamente, oltre a un mini campetto da calcio e al biliardino. La presenza di un’animatrice che segue i più piccoli permette ai genitori di sedersi a tavola con tranquillità, sapendo che i bambini sono coinvolti e seguiti.

L’atmosfera è informale ma curata, con un’attenzione particolare alla convivialità. Qui si viene per stare bene, senza fretta e senza stress, in un ambiente che favorisce davvero il tempo condiviso.

Accanto agli eventi speciali, Circè propone anche un calendario settimanale ricco di iniziative che animano ogni sera. Si parte con il karaoke, un momento sempre partecipato e coinvolgente, per poi passare al quiz night, perfetto per chi ama mettersi alla prova in compagnia. Il sabato è dedicato a Mr. Game, una serata all’insegna del divertimento, mentre la domenica si torna al karaoke, chiudendo il weekend con un’atmosfera leggera e festosa. Ogni sera cambia, ma l’obiettivo resta lo stesso: creare occasioni di incontro e condivisione.

A completare l’esperienza c’è anche la formula all you can eat dedicata alla cucina romana, pensata per chi vuole vivere una cena senza limiti e senza pensieri. Il costo è di 26 euro durante la settimana e di 30 euro nel fine settimana, rendendo l’offerta accessibile e adatta a gruppi e famiglie.

La giornata di domenica rappresenta quindi l’occasione ideale per scoprire o riscoprire questo spazio, vivendo qualcosa di diverso dal solito senza allontanarsi dalla città. Un evento che unisce spettacolo, gioco e convivialità, e che conferma Circè come una delle realtà più interessanti per le famiglie a Roma.

Circè Fun & Food Via Nomentana 1218 telefono: 06.8543278