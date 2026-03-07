CONOSCIAMO GLI SPARTAN BRAND AMBASSADOR 2026 – MATTEO VIGNOLA

Le domande:

1️⃣ Chi sei, di dove sei e cosa fai nella vita?

Ciao sono Matteo Vignola, sono di Rimini, nella vita lavoro presso un grande mobilificio industriale come operaio specializzato nel settore delle cucine, e nel tempo libero oltre ad allenarmi per le Spartan Race, sono insegnante di Aikido, cintura nera III Dan.

2️⃣ Quando è nata la tua passione per la Spartan Race e come hai scoperto questo mondo?

La passione per Spartan è nata così per caso nel 2017 quando feci la prima sprint a Misano in compagnia di amici con cui frequentavo dei corsi in palestra… e da lì, è diventato appuntamento fisso, finché ho conosciuto la mia compagna con cui condivido la stessa passione e piano piano ci siamo spostati in Spagna, Germania e Finlandia per gareggiare oltre a tutte le tappe italiane.

3️⃣ Qual è stata la gara Spartan che ti è rimasta più nel cuore e perché?

Per me Misano è la gara del cuore, dove tutto è iniziato e dove ogni anno partecipo al trifecta weekend, che comprende la beast 21km il sabato, la super 10km la domenica mattina e la sprint 5 km la domenica pomeriggio.

4️⃣ Cosa significa per te essere un brand ambassador Spartan e cosa diresti a chi vuole iniziare?

Essere Brand Ambassador per Spartan Race Italy per il terzo anno consecutivo è per me motivo di orgoglio, c’è la metto tutta ogni anno per far meglio del precedente da quando ho iniziato e sono super contento e carico per questo 2026

Cosa direi a chi vuole iniziare?

Vieni a provare, ma soprattutto divertiti, sii pronto/a ad innamorarti di questo sport e dell’atmosfera che si respira in campo gara, ma soprattutto passa a trovare noi BA alla tenda rossa! Ti aspettiamo 🫵🏼❤️