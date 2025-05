Papa Leone XIV: “La pace sia con voi. Il male non prevarrà, costruiamo ponti”

La folla lo acclama al grido di ‘Leone, Leone’ e l’inquadratura svela la sua emozione

ROMA – “La pace sia con tutti voi“. Ed esplode piazza san Pietro per il nuovo Pontefice Robert Francis Prevost, Leone XIV che prende la parola.

“Fatelli, sorelle, questo è il primo saluto del Cristo risorto del buon Pastore che ha dato la vita per il gregge di Dio. Questo e un saluto di pace entri nel cuore, che raggiunga le famiglie e tutte le persone, tutti i popoli. Questa è la pace disarmata ed disarmante e perseverante e proviene da Dio che ci ama tutti“. Non poteva mancare il ricordo di papa Francesco: “Conserviamo nelle orecchie la voce debole ma sempre coraggiosa di papa Francesco che benediva Roma e dava la benedizione al mondo intero la mattina di Pasqua”.“Dobbiamo camminare tutti insieme, cercando sempre di lavorare come uomini e donne fedeli a Gesù per proclamare il Vangelo, per essere missionari. Sono un figlio di Sant’Agostino, dobbiamo essere una Chiesa missionaria che costruisce ponti ed è pronta a ricevere tutti coloro che hanno bisogno, come questa piazza con le braccia aperte”.“Il male non prevarrà, siamo tutti nelle mani di Dio. Senza paura uniti mano nella mano andiamo avanti, siamo discepoli di Cristo“. E’ un altro passaggio del discorso del nuovo Pontefice, Robert Francis Prevost, Leone XIV. La folla lo acclama al grido di ‘Leone, Leone’ e l’inquadratura svela la sua emozione.

Agostiniano, come si è presentato, ha parlato del bisogno di Dio e del Cristo: “Il mondo ha bisogno della sua luce, l’umanità necessita di lui per essere raggiunti da Dio e dal suo amore. Costruiamo ponti con dialoghi, incontri per essere un solo popolo in pace”.“UN SALUTO SPECIALE AL PERU’, POPOLO FIERO CHE MI HA ACCOMPAGNATO DA VESCOVO”

“Un saluto speciale al Perù, dove un popolo fiero ha accompagnato il suo vescovo”. Lo ha detto il neo Papa Leone XIV nel primo discorso in piazza San Pietro. Robert Francis Prevost, 69 anni, neo eletto 267esimo pontefice della storia della Chiesa cattolica, nato negli Stati Uniti, ha servito per due decenni in Perù, dove è diventato vescovo e cittadino naturalizzato.

