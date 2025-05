Sinner è pronto a tornare ma polemizza: “Mi aspettavo messaggi da colleghi che non sono arrivati”

La conferenza stampa al Foro Italico del numero uno al mondo in vista degli Internazionali d’Italia

ROMA – “Ho parlato con alcuni giocatori e per il momento è andato tutto bene: è stata una strana sensazione ricominciare ma è bello essere tornato e sono molto felice”.

Lo ha detto Jannik Sinner in conferenza stampa al Foro Italico.“Il tennis è talmente uno sport individuale, non c’è squadra e alla fine non mi sono sentito con nessuno. Forse un po’ con Draper e Sonego, perché siamo amici. All’inizio della sospensione ho avuto dei messaggi ma non voglio fare nomi. E non c’è stata alcuna videochiamata con giocatori. Andrà tutto bene, ora devo solo ritrovare me stesso in campo”. “I messaggi di alcuni giocatori mi hanno sorpreso in positivo – ha aggiunto – , me ne aspettavo da altri che invece non sono arrivati, ma col tempo andrà tutto bene”, ha spiegato Sinner.