Moldie – E’ uscito il nuovo singolo “Persi”

Videoclip: https://www.youtube.com/watch?v=8s3Hd6P0CbE

“Persi” (di Andrea Amati) è il nuovo singolo di Moldie, disponibile nelle principali piattaforme digitali per Hit Factory Productions.

“Persi” non è solo una canzone -spiega l’artista- è il mio specchio. Ogni parola mi attraversa come una lama: “ci guardiamo senza scegliere, ci sfioriamo per poi correre…” Non è solo la mia solitudine, è la nostra. Siamo persi, distratti da noi, distanti ormai. Viviamo con gli occhi dentro gli occhi, ma la testa su una nuvola. Nel mio cuore, ma anche nel mondo… c’è smarrimento, c’è assenza, c’è guerra. E se ancora oggi ci uccidiamo, ci odiamo, ci ignoriamo, significa che siamo davvero persi. Persi nel mondo che c’è. Persi. E l’amore cos’è?

Galia Macovei, in arte Moldie, nasce a Chișinău (Moldavia) in una famiglia di musicisti. Fin da piccola si distingue per talento e versatilità nel canto, nella danza e nella recitazione. A soli cinque anni debutta in pubblico, vincendo concorsi canori nazionali. Studia pianoforte e violino, si forma in diversi stili di danza e si esibisce regolarmente nei teatri moldavi. A 17 anni conquista il titolo di Voce più originale della Moldavia al concorso nazionale “La Voce di Moldova”. Si laurea in Lingue e Letterature Moderne e si trasferisce in Italia, dove fonda con la sorella violinista il gruppo “Music Frappe”. Dopo un periodo nel Sud Italia, approda a Milano, dove inizia importanti collaborazioni con artisti come Sebastiano Rizzo e Philipe Leon, incidendo brani trasmessi in radio e TV. Nel 2004 nasce il progetto NTS+, che la porta sui palchi di tutta Italia e alla vittoria del Cantagiro 2005. Dopo una pausa, torna sulla scena musicale con il produttore Nicolò Fragile, firmando singoli di successo come “Don’t Give Up” e “Love to Be Free”, arrivato primo in classifica in Spagna. Nel 2016 crea lo spettacolo “ABBA Hit”, un tributo visuale e musicale agli ABBA, acclamato in tutta Europa. Seguiranno brani intensi come “Your Destiny”, dedicato alla madre, e l’italiano “Madreluna”. Continua a lavorare con autori italiani per il suo primo album in lingua italiana. Oggi Moldie è una cantante matura e intensa, con il cuore diviso tra la Moldavia e Milano, città che considera il simbolo del suo destino.

