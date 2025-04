L’Arte di Marcello Ghirardi Paganella conquista Paestum e Villa Cimbrone

Due nuove collaborazioni d’eccellenza, un tributo all’Arte Contemporanea

Il rinomato Duca Marigliano Boutique Hotel di Paestum, recentemente ristrutturato e trasformato in una raffinata struttura di design, accoglie con orgoglio la prestigiosa collaborazione con Marcello Ghirardi Paganella, artista dal respiro internazionale. Conosciuto per il suo stile inconfondibile che mescola scultura, fotografia e design, Ghirardi Paganella crea opere di straordinario impatto visivo, in grado di emozionare e stimolare la riflessione. L’evento, che rappresenta un incontro tra arte e architettura, è organizzato in collaborazione con Carlo Caruso e Cinzia Volzone Private Bankers di Fideuram Intesa Sanpaolo, confermando l’eccezionalità della mostra e l’alto livello delle partnership coinvolte. L’iniziativa non solo celebra l’arte in tutte le sue forme, ma rafforza anche il legame tra il mondo dell’arte, della cultura e dell’eccellenza imprenditoriale, offrendo al pubblico un’esperienza unica nel cuore di Paestum.

Dal 9 maggio, con una cerimonia alla presenza di personalità e istituzioni locali, nove opere dell’artista Marcello Ghirardi Paganella saranno esposte in permanenza negli spazi raffinati del boutique hotel, trasformandolo in un vero e proprio tempio dell’arte contemporanea. L’installazione site-specific, intitolata “Pop Society”, si presenta come un percorso immersivo e concettuale, ispirato ai tratti iconici di Keith Haring, maestro indiscusso della comunicazione visiva immediata e potente.Le opere, suddivise in tre nuclei tematici – “Play”, “Holiday” e “Hope” – si pongono l’obiettivo di offrire uno spunto di riflessione sui valori, i sogni e le distorsioni delle nuove generazioni, attraverso lo sguardo critico e sensibile di chi, come l’artista, appartiene a quella generazione di mezzo che fa da ponte tra passato e presente.

“Play”, articolata in 7 soggetti distinti, indaga la trasformazione del concetto di divertimento: da esperienza condivisa e spontanea delle generazioni precedenti, a tentativo di evasione dalla realtà, spesso segnato da annebbiamento e stordimento. Un invito a interrogarsi sulle cause profonde di questo cambiamento, senza cadere in facili generalizzazioni.

“Holiday” propone una riflessione acuta sul ribaltamento del concetto tradizionale di vacanza: da premio per il lavoro a illusoria condizione permanente da inseguire, promossa da una narrazione social che celebra il tempo libero come unica forma di realizzazione.

“Hope”, infine, si distingue per il suo messaggio positivo e controcorrente: la speranza autentica risiede nella riscoperta di sé, nella capacità di sottrarsi al confronto costante e tossico con la vita degli altri, per abbracciare il valore dell’autenticità e del percorso personale.

Queste 9 opere, sebbene si presentino con un’estetica immediata e accessibile, celano una profonda stratificazione concettuale: non vogliono offrire verità assolute, ma generare un dialogo interiore nel visitatore, stimolandolo a interpretare e rielaborare, secondo la propria sensibilità, i temi trattati. Pop Society arricchisce l’atmosfera del boutique hotel con una collezione eclettica, dall’estetica essenziale, avanguardistica e profondamente evocativa, che si fa specchio del presente, ponte tra le epoche, e stimolo per nuove consapevolezze.

Le opere di Marcello Ghirardi Paganella sono realizzate in plexiglass nero lucido, materiale prediletto per la sua capacità di riflettere e scolpire la luce in modo elegante e minimalista. Attraverso un processo creativo che combina scatti fotografici, disegni vettoriali e intaglio laser, l’artista dà vita a opere che creano raffinati giochi di pieni e vuoti, generando suggestivi riflessi e ombre dinamiche sulle superfici. Ogni creazione è concepita per dialogare con l’ambiente circostante, trasformando lo spazio espositivo in un’esperienza immersiva e sensoriale di straordinario impatto visivo.

Marcello Ghirardi Paganella, ispirandosi a maestri come Pettorutti, Warhol e Picasso, esplora la dimensione della Pop Art metropolitana e la trasforma in un linguaggio scultoreo bidimensionale, d’ispirazione cubista, in cui ogni elemento è ridotto alla sua essenza più pura. La mostra presso il Duca Marigliano Boutique Hotel rappresenta un’opportunità irripetibile per immergersi nel suo universo creativo, dove arte moderna e design si incontrano in un’armonia sorprendente.

Parallelamente, il 10 maggio Marcello Ghirardi Paganella donerà una sua opera raffigurante Greta Garbo alla storica Villa Cimbrone di Ravello, rinomata per la suite dedicata alla leggendaria attrice, dove l’opera verrà esposta. Questo gesto simbolico sottolinea il legame dell’artista con icone senza tempo e il suo desiderio di arricchire contesti di straordinaria bellezza e prestigio.

A questo si affianca una donazione di straordinario valore simbolico e culturale: Dichotomia, una delle opere più rappresentative di Marcello Ghirardi Paganella, è stata recentemente donata dall’artista alla Diocesi e alla Provincia di Mantova. L’opera è entrata a far parte della mostra “Il Preziosissimo Sangue – da Mantegna a Canova”, allestita con opere pressoché inedite e strettamente legate alla reliquia dei Sacri Vasi, in occasione del venticinquesimo Giubileo Universale. Si tratta di un evento unico, che apre un dialogo inedito tra arte contemporanea e istituzioni religiose. Come sottolineato dalla stessa Diocesi, “Uno sguardo alla contemporaneità è dato dalla presenza dell’opera Dichotomia, che l’artista Marcello Ghirardi Paganella ha recentemente donato alla Diocesi e alla Provincia di Mantova.” Un riconoscimento importante, che testimonia la fiducia e l’apertura con cui questa autorevole istituzione ha accolto il linguaggio visivo di Marcello Ghirardi Paganella, rendendo questa donazione un momento cruciale nella valorizzazione dell’arte contemporanea all’interno di contesti storicamente consacrati.

Portare il suo linguaggio visivo in contesti di profonda rilevanza culturale, spirituale e sociale è uno degli aspetti distintivi del percorso artistico di Marcello Ghirardi Paganella, che continua a coniugare estetica e significato in ogni sua opera.

Marcello Ghirardi Paganella

Nato a Mantova nel 1986, Marcello Ghirardi Paganella si laurea in Architettura & Società nella sua città natale. Spinto da una creatività instancabile e da una continua contaminazione tra arte, design, architettura e pubblicità, sviluppa un linguaggio visivo unico che fonde elementi di design, fotografia, grafica e lavorazioni industriali, declinandoli secondo canoni estetici affini alla pop art, al cubismo e all’astrattismo.

Le sue opere, spesso realizzate in plexiglass nero lucido o in leghe metalliche, sono caratterizzate da un approccio minimalista e purista, capace di mettere a nudo l’essenza dei soggetti rappresentati e trasformarli in sculture bidimensionali di raffinata eleganza. Collezioni come “Icon”, “Skyline”, “Tribute” e “Circuits” testimoniano l’eterogeneità delle sue ispirazioni, che spaziano dalle icone culturali del ‘900 alla reinterpretazione di skyline urbani e circuiti automobilistici leggendari.

La produzione di Marcello Ghirardi Paganella è ampiamente apprezzata, sia in esposizioni collettive che site-specific, sia per interventi privati e progetti di art buying destinati a cataloghi di arredamento e design. La sua costante ricerca di nuovi linguaggi visivi, unita alla capacità di fondere materiali e tecniche differenti, lo rende una delle figure più interessanti e originali del panorama artistico contemporaneo.

Duca Marigliano Boutique Hotel – Paestum

Immerso nella suggestiva cornice di Paestum e recentemente ristrutturato per offrire un’esperienza di lusso e design raffinato, il Duca Marigliano Boutique Hotel è un’autentica oasi di bellezza. La struttura combina armoniosamente elementi architettonici tradizionali con interni moderni e ricercati, diventando un palcoscenico ideale per l’esposizione di opere d’arte contemporanea di grande pregio come quelle di Marcello Ghirardi Paganella. Ogni dettaglio è studiato per offrire agli ospiti un ambiente esclusivo, elegante e di assoluto comfort.