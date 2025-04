MILANO, MAROCCHINO PLURIPREGIUDICATO DANNEGGIA CHIOSCO ATM, DE CORATO (FDI): «PRESENTERO’ INTERROGAZIONE.

SERVONO PIU’ CONTROLLI. COME MAI ERA LIBERO? GIUDICI TROPPO “MORBIDI”».

Milano, 18 Aprile 2025 – «Leggo che ieri pomeriggio le Polizia di Stato ha arrestato un 42enne marocchino in forte stato di alterazione che, senza motivo, si è scagliato contro il chiosco Atm colpendolo con calci e pugni in piazzale Bottini a Lambrate. Ricordo che proprio in quella precisa piazza, a maggio del 2024, un connazionale più giovane di 5 anni rispetto all’arrestato di ieri, anch’esso in forte stato di agitazione, aveva colpito per tre volte con una lama da 20 centimetri il Vice Ispettore di Polizia Christian Di Martino che aveva provato in tutti i modi a fermarlo perché, pochi minuti prima, il marocchino aveva tirato pietre ai treni e ai passanti, all’interno della Stazione di Lambrate. Ma tutti questi stranieri, spesso arabi, con precedenti e irregolari, cosa ci fanno liberamente in giro a Milano? Occorrono, soprattutto nei confronti di questi pregiudicati, pene più severe e maggiori controlli. Al riguardo presenterò, nelle prossime settimane, un’interrogazione Parlamentare in aula alla Camera, all’attenzione sia del Ministro di Grazia e Giustizia Nordio, che del collega agli Interni Piantedosi. Le Forze dell’Ordine fanno, ogni giorno, enormi sforzi per fermare e arrestare tutti questi delinquenti ma se poi, questi ultimi, vengono subito rilasciati vanificano tutti i sacrifici delle donne e uomini in divisa. I giudici non devono essere troppo “morbidi”». Così il Deputato di Fratelli d’Italia, membro della Commissione Parlamentare sul degrado e sulla sicurezza delle periferie italiane ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, Riccardo De Corato.