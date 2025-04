Conoscere l’arte della cesteria

Subiaco, Foppoli: “Non solo apprendere un’arte antica, ma anche regalarsi un momento di benessere e connessione con la natura”

A presa il via oggi presso la “Porta del Parco” a Subiaco, il corso di cesteria organizzato dal Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini. Il corso si sviluppa in sei lezioni tenute da Massimo Di Marco, ed ha l’obiettivo di rendere semplice ed accessibile a tutti l’antica arte dell’intreccio Realizzando cesti di varie dimensioni. Quello dell’intreccio è una delle pratiche più antiche conosciute dall’uomo e questo corso rappresenta un’opportunità unica per riprendere il legame profondo tra l’uomo e le sue antiche tradizioni, imparando a creare oggetti con le proprie mani. Cesteria Facile è un progetto formativo cha ha come obiettivo attraverso corsi di cesteria online e in presenza. A questa prima lezione ha partecipato anche il commissario dell’Ente Parco Alberto Foppoli, che ha augurato un buon lavoro ai partecipanti. “Questo corso è l’occasione perfetta per riscoprire antiche tecniche artigianali e dare vita a oggetti unici con le proprie mani –commenta il commissario Alberto Foppoli- partecipare al corso di cesteria non significa solo apprendere un’arte antica, ma anche regalarsi un momento di benessere e connessione con la natura. Il contatto con materiali naturali e il ritmo lento dell’intreccio aiutano a rilassare la mente e a sviluppare concentrazione e pazienza. Inoltre, ogni partecipante acquisisce non solo un nuovo hobby, ma anche il piacere di realizzare oggetti fatti a mano da usare o regalare con orgoglio. Il Parco dei Monti Simbruini è anche questo, far riscoprire antichi mestieri, o meglio vere e proprie arti, che legavano l’uomo all’ambiente naturale utilizzando i prodotti della natura”. Prossimo appuntamento giovedì 17 aprile alle ore 17:00 alla Porta del Parco.