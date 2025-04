Consulta delle Donne Amministratrici: grande partecipazione all’incontro promosso da ANCI Lazio a Paliano

Si è tenuta nel pomeriggio di giovedì 10 aprile, presso il Teatro del Cinema Esperia di Paliano (FR), l’elezione della Consulta delle Donne Amministratrici, promossa da ANCI Lazio. Un’importante occasione di confronto e partecipazione che ha visto la presenza di numerose amministratrici locali provenienti da tutta la regione.



All’incontro ha partecipato anche il dirigente di ANCI Lazio e Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini, in rappresentanza del Presidente della Provincia, Luca Di Stefano, e membro del Direttivo di Anci Lazio e dell’ufficio di presidenza, portando i saluti istituzionali e ribadendo l’importanza del ruolo delle donne nelle istituzioni locali. Il Quadrini, ha sottolineato come la Consulta rappresenti uno strumento fondamentale per promuovere la parità di genere nella politica e per dare voce alle esperienze e alle competenze delle amministratrici.



“Oggi – ha dichiarato – celebriamo non solo un momento elettivo, ma soprattutto un passo avanti nella costruzione di una rete di donne impegnate attivamente nei territori come poiché amministratrice. ANCI Lazio continua a sostenere con forza questi momenti di partecipazione, con l’obiettivo di valorizzare il contributo femminile alla buona amministrazione. Augurissimi a Simona Mulè per l’elezione a Coordinatrice di questa consulta e buon lavoro a tutte le elette ed un particolare augurio a quelle della provincia di Frosinone.” E’ stata una dimostrazione di grande compattezza super partes che noi responsabili di partito abbiamo dato in occasione di questa associazione che tende a valorizzare i territori tutti con un’unica voce. Così in una nota Gianluca Quadrini.