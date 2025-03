Gianluca Quadrini” un’occasione di crescita e opportunità per il territorio di Cassino e della provincia di Frosinone”

Si è svolta oggi presso l’Aula Magna Federico Rossi del Campus Folcara, la Cerimonia di Inaugurazione dell’Anno Accademico 2024-2025 dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, un evento che ha visto la partecipazione delle istituzioni locali, del Prefetto della Provincia di Frosinone, S.E. Ernesto Liguori, del Vescovo, Mons. Gerardo Antonazzo, il Questore di Frosinone, Pietro Morelli, delle

forze dell’ordine, dei docenti, del personale amministrativo e degli studenti. In rappresentanza della Provincia di Frosinone, su delega del Presidente della Provincia, Luca Di Stefano, era presente anche il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini, e Dirigente ANCI Lazio, intervenuto alla manifestazione su delega del Presidente, Daniela Sinibaldi. La cerimonia nata per celebrare l’inizio di un nuovo ciclo accademico, sottolinea il ruolo centrale che l’Università ricopre nel rafforzare il legame tra formazione e territorio.

L’Università degli Studi di Cassino, da sempre punto di riferimento per il sud della provincia di Frosinone e per l’intero Lazio Meridionale, rappresenta una risorsa strategica per la crescita e lo sviluppo della comunità locale. In un momento in cui la formazione e l’innovazione

sono al centro delle sfide globali, l’Ateneo assume un ruolo di primissimo piano nell’offrire opportunità concrete ai giovani e al territorio. È proprio su questo punto che il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone ha in una nota sottolineato l’importanza dell’Università per la comunità locale: «L’Università degli Studi di Cassino è una delle colonne portanti del nostro territorio. Il suo impegno nella formazione dei giovani, ma anche nella ricerca e nell’innovazione, è un fattore determinante per l’economia e la crescita culturale della provincia di Frosinone. La nostra amministrazione è e sarà sempre al fianco di un’istituzione che dà valore al futuro di questa terra.»

Il Presidente ha quindi ribadito l’importanza della sinergia tra istituzioni locali e universitarie per offrire ai giovani opportunità di crescita professionale e personale, alimentando la speranza di una provincia più dinamica e prospera. Ha altresì lodato l’impegno dei docenti e del personale dell’Ateneo, che, con passione e dedizione, contribuiscono a formare le future generazioni: «Un grazie particolare va a tutti i docenti e al Magnifico Rettore, Marco Dell’Isola, che con la loro competenza e dedizione arricchiscono ogni giorno questa comunità accademica e preparano i ragazzi ad affrontare le sfide del mondo del lavoro.»



Un sentito applauso è stato rivolto anche al Magnifico Rettore, Marco Dell’Isola, per il suo intervento che ha sottolineato l’impegno con cui guida l’Ateneo verso un futuro di crescita e innovazione. “Una figura di riferimento che sta indirizzando l’Università verso nuovi traguardi, facendo della qualità dell’insegnamento e della ricerca il fondamento di ogni sua azione. Preciso nel suo intervento, infatti, ha messo in luce come l’ateneo è in crescita, grazie ai continui investimenti e all’impegno di tutta la comunità accademica, accogliendo iscritti sia italiani che esteri. Per noi un motivo di orgoglio e vanto.”

Particolare emozione ha suscitato in discorso dei rappresentati degli studenti che hanno portato al pubblico le loro riflessioni sul futuro che l’Università di Cassino sta aiutando a costruire, sul suo ruolo nella formazione di una classe dirigente preparata e consapevole quotidianamente integrata tra il mondo accademico e quello produttivo, culturale e sociale.

“L’Università degli Studi di Cassino, – afferma e conclude Quadrini, – è una guida per i nostri giovani e un motore di sviluppo per l’intero territorio.”