SYNLAB celebra la Giornata Mondiale del Sonno:un’occasione per sensibilizzare sui disturbi del sonno e la loro cura

La melatonina, un ormone che regola il sonno, e il ritmo circadiano, che gestisce il nostro orologio biologico, sono tra le principali cause. Questi cambiamenti possono portare a disturbi come difficoltà ad addormentarsi, risvegli frequenti durante la notte e un risveglio anticipato, influenzando negativamente la qualità del sonno e la vita quotidiana.

“Il sonno è un fattore cruciale per la salute del cervello e degli altri organi. Disturbi come l’insonnia e le apnee notturne, se non trattati adeguatamente, possono accelerare l’insorgenza di malattie neurodegenerative, come l’Alzheimer. In particolare, i cambiamenti fisiologici che si verificano con l’invecchiamento, come la riduzione della produzione di melatonina e le alterazioni dell’orologio biologico, influenzano profondamente la qualità del sonno, esponendo il nostro corpo a rischi significativi”, afferma la Dott.ssa Giorgia Chinaglia, Medico Neurologo Responsabile dell’Ambulatorio per i Disturbi del Sonno, SYNLAB Data Medica Padova.

In occasione della Giornata Mondiale del sonno 2025, SYNLAB pone l’attenzione sui disturbi del sonno negli anziani, una fascia di popolazione particolarmente vulnerabile. Secondo uno studio che ha coinvolto circa 9.000 soggetti, il 45% degli over 65 ha evidenziato problematiche legate al sonno, con un notevole impatto sulla loro qualità della vita. Questo fenomeno si lega a cambiamenti fisiologici del cervello e all’alterazione dei ritmi circadiani, che con l’età diventano sempre più evidenti1.

“In particolare, il sonno disturbato può favorire l’accumulo di placche amiloidi nel cervello, un processo che accelera il rischio di sviluppare malattie come l’Alzheimer. Inoltre, il sonno frammentato ha conseguenze sul sistema cardiovascolare e metabolico, aumentando il rischio di ictus, infarto, ipertensione e diabete mellito“, aggiunge la Dott.ssa Chinaglia.

Il sonno è fondamentale per il processo di selezione delle informazioni accumulate durante il giorno, permettendo al cervello di mantenere solo quelle necessarie e immagazzinarle nella memoria. Se il sonno è disturbato, questa funzione viene gravemente alterata e può portare ad un peggioramento delle condizioni in un paziente affetto da Alzheimer. Per contro, i pazienti con Alzheimer tendono a sviluppare un sonno frammentato, creando un circolo vizioso: la qualità del sonno influisce sulla memoria e, al contempo, la malattia stessa peggiora la qualità del sonno. È essenziale trattare sia la patologia di base che i disturbi del sonno, per migliorare la qualità della vita del paziente[2].

Per contrastare l’insorgere di questi disturbi, la prevenzione è fondamentale. Un corretto stile di vita, che include l’esposizione regolare alla luce naturale, l’attività fisica e il mantenimento di orari regolari per i pasti, è essenziale per preservare la salute e la qualità del sonno. Un riposo sano, infatti, non solo migliora la qualità della vita, ma aiuta anche a prevenire l’insorgenza di gravi patologie.

SYNLAB offre nei suoi centri servizi legati a questo ambito, utilizzando tecnologie avanzate per monitorare e curare patologie come l’insonnia e le apnee notturne. Tra questi, presso il Poliambulatorio SYNLAB CEMES di Padova, è presente l’ambulatorio specializzato nei disturbi del sonno che ha ottenuto l’accreditamento da parte della società scientifica nazionale AIMS (Associazione Italiana Medicina del Sonno) e che propone un approccio multidisciplinare per poter identificare e trattare le problematiche dei pazienti affetti da queste problematiche. A livello nazionale, altri due ambulatori SYNLAB sono dedicati in maniera specifica ai disturbi respiratori durante il sonno, presso il Polidiagnostico SYNLAB CAM di Monza e il Poliambulatorio SYNLAB San Nicolò a Como, con una serie di servizi integrati dedicati ai pazienti.

SYNLAB

(https://www.synlab.it/) si impegna quotidianamente per mettere al centro le persone e la loro salute, rispettando il territorio e l’ambiente, con responsabilità, affidabilità e innovazione e ha introdotto in Italia un nuovo approccio “integrato” all’innovazione medica, alla prevenzione e alla cura della salute in conformità ai più elevati standard qualitativi europei, con l’obiettivo di offrire ai clienti una base solida e affidabile per prendere le migliori decisioni terapeutiche possibili. Le Piattaforme Regionali attraverso cui l’azienda è presente nei territori, comprendono 10 Laboratori, oltre 300 Punti Prelievo, oltre 80 Polidiagnostici, Poliambulatori e un’ampia gamma di Servizi per Laboratori partner, Specialisti e Aziende. SYNLAB Italia è parte del Gruppo SYNLAB, l’azienda leader in Europa nel settore della medicina di laboratorio e della diagnostica medica. Attivo in più di 20 paesi e 4 continenti, il Gruppo mette a disposizione di pazienti, medici, cliniche e industria farmaceutica una serie completa di strumenti diagnostici innovativi e affidabili.

