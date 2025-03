Sinibaldi: “Grazie all’impegno, all’energia e alle capacità delle commercianti anche in occasione dell’8 marzo un centro storico allegro e vitale”

Visualizzazioni[iawp_view_counter label= 4

Il Sindaco della Città di Rieti Daniele Sinibaldi:

“Grazie all’impegno, all’energia e alle capacità delle commercianti aderenti alle associazioni di rappresentanza anche in occasione dell’8 marzo la nostra Città ha potuto vivere un bel pomeriggio insieme, in un centro storico allegro e vitale. Continueremo a patrocinare,

sostenere e promuovere iniziative come queste per tutto il periodo primaverile, anche per fare in modo che nel periodo in cui il nostro cuore pulsante sarà oggetto dell’azione di rigenerazione i reatini possano continuare a viverlo. Stiamo lavorando per dare ai cittadini, ai turisti e ai ragazzi che ci scelgono per il percorso universitario un centro storico all’altezza di svolgere pienamente il suo ruolo, questo comporta qualche disagio, ma stiamo anche dimostrando di essere in grado di affrontarlo insieme, consapevoli che i benefici futuri ci ripagheranno di tutto.”