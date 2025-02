Il Maresciallo Nicola Palombi è il nuovo comandante della stazione dei Carabinieri

Trevi Nel Lazio, Gli auguri di buon lavoro del Sindaco Silvio Grazioli

In questa giornata ha preso ufficialmente servizio quale nuovo comandante della locale stazione dei carabinieri, il maresciallo Nicola Palombi (nella foto). Negli ultimi mesi la stazione dei carabinieri di Trevi Nel Lazio, è stata retta ad interim da alcuni brigadieri delle stazioni vicine, che si sono avvicendati nella reggenza, in particolare dal brigadiere Carmine Perna, che è stato definitivamente assegnato alla caserma di Trevi nello scorso mese di dicembre. Il Sindaco l’avv. Silvio Grazioli a nome di tutta l’amministrazione e della cittadinanza, ha espresso i migliori auguri di buon lavoro al nuovo comandante. “Il maresciallo Palombi -si legge nella nota dalla Casa Comunale- è conosciuto ed apprezzato da tutti i cittadini, sia per le sue qualità professionali che per le sue capacità operative, in quanto ha già svolto per molti anni il servizio presso il nostro paese, in qualità di vice-comandante, ottenendo straordinari risultati sul piano dell’ordine pubblico, della sorveglianza del territorio, della prevenzione e repressione dei reati, collaborando attivamente con le istituzioni, anche scolastiche, con la parrocchia, con le associazioni del territorio, in particolare la protezione civile e la Misericordia. Per questo motivo alla diffusione della notizia del ritorno del maresciallo Nicola Palombi, tutti i cittadini hanno espresso valutazioni positive, riconoscendo la serietà, la professionalità, l’impegno ed i risultati ottenuti negli anni di servizio già svolto a Trevi. Naturalmente l’amministrazione comunale collaborerà con il nuovo comandante, con lo stesso spirito di leale collaborazione, che da sempre ha contraddistinto il rapporto con i comandanti della locale stazione ed in generale con l’Arma dei Carabinieri.”. Auguri anche da parte della Redazione del Giornale del Lazio.