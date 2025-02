LA VII COMMISSIONE SANITÀ E POLITICHE SOCIALI DEL LAZIO APPROVA IL PRIMO PIANO REGIONALE SULL’AUTISMO

LA PRESIDENTE SAVO: UNO STRUMENTO INDISPENSABILE E ATTESO CHE INTRODUCE

UNA PROGRAMMAZIONE ORGANICA E UNA GESTIONE GLOBALE DELLA PATOLOGIA

“Oggi la Commissione Sanità e Politiche sociali ha approvato il primo Piano regionale per l’autismo adottato dalla Regione Lazio. Alla presenza dell’assessore ai Servizi sociali, Massimiliano Maselli, che ringrazio unitamente ai membri della VII Commissione per il grande lavoro svolto, abbiamo sottolineato come questo indispensabile e tanto atteso impianto normativo si fondi su alcuni principi fondanti: la presa in carico globale; il diritto alla scelta, all’autodeterminazione e proattività dei servizi; la centralità della famiglia e dei caregiver e l’integrazione sociosanitaria. Si tratta – e questa è la vera svolta operata dall’amministrazione Rocca – di una visione e una programmazione organiche e condivise, che uniformano e sintonizzano prestazioni, assistenza e servizi, valorizzando la multicentricità e i contributi di ciascun livello organizzativo coinvolto. Superiamo, dunque, la gestione per specialità a vantaggio di un modello di trasversalità e integrazione dei vari processi ma, soprattutto, a sostegno del paziente, della sua famiglia e del caregiver.

Ringrazio il presidente Rocca e la Giunta per il grande impegno e la sensibilità profusi nell’efficace gestione dei bisogni e delle aspettative della popolazione del Lazio, a cominciare dalle fasce più fragili”.

Così la presidente della Commissione Sanità e Politiche sociali del Lazio, Alessia Savo, a margine della seduta di Commissione in cui è stato approvato il primo piano regionale sull’autismo.

Lo stanziamento complessivo è di 20 milioni di euro: 1.300.000 euro per l’avvio del piano e 19 milioni di euro nella legge di bilancio.