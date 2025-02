MILANO, MOTO EURO 0-1-2, TRUPPO (FDI): «PENALIZZATE ANCHE LE EURO 2 CHE SOLO IN CITTA’ SONO 17.444 E NELL’HINTERLAND  39.307

I VIDEO SUI SOCIAL DELLA RIUNIONE DI IERI IN MUNICIPIO 3 HANNO SUPERATO LE 163MILA VISUALIZZAZIONI»

Milano, 14 Febbraio 2025 –«Oltre alle moto Euro 0 e Euro 1, ad essere penalizzate da questa Giunta sono state anche quelle Euro 2. Di queste ultime, solo a Milano, ne circolano 17.444 mentre in provincia sono 39.307. Nel frattempo, i video relativi all’audizione di ieri in cui l’Assessore Arianna Censi è andata letteralmente in cortocircuito al Consiglio di Zona 3, hanno superato le 163.000 visualizzazioni. Torno a ribadire che è inevitabile un referendum cittadino».Così Riccardo Truppo, Capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Comunale a Milano.