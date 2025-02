Freedom Amaniel e le gemelle siciliane Barbara e Francesca Vassallo vincono la XII edizione della Corsa del Ricordo di Roma

Il solito clima di festa e di commosso raccoglimento, con le note dell’inno di Mameli in sottofondo, hanno dato il via alla XII edizione della Corsa del Ricordo. 700 gli iscritti, fra competitivi e non, e marciatori, per celebrare l’ennesimo successo dell’iniziativa voluta da Asi ed organizzata in collaborazione con l’ANVGD (Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia). E’ stato il campione Olimpico Abdon Pamich a dare il colpo di pistola che ha aperto le ostilità mentre le Associazioni Giuliano Dalmate, coordinate da Donatella Schurzel, orgogliosamente, esponevano i loro vessilli davanti agli atleti schierati prima dello start.

Molto bella la gara maschile che ha visto sin dalle prime battute cercare la selezione l’eritreo, ormai romano di adozione, Freedom Amaniel (X-Solid Sport Lab), il protagonista più accreditato alla vigilia, con alle costole Alessandro Giacobazzi (Aeronautica Militare) che ha cercato di tenergli testa prima dello scatto decisivo di Amaniel, che si è presentato al nastro di arrivo con le braccia alzate precedendo l’aviere e Tommaso Toppi, classe 2002 (Studentesca Rieti Andrea Milardi) che ha completato il podio.

“Una gara impegnativa dal punto di vista tecnico-ha detto soddisfatto Freedom Amaniel- ma che sarà propedeutica a distanze più lunghe. Oggi mi sentivo bene ed ho puntato alla vittoria, sono davvero soddisfatto delle mia performance”

Tutta da raccontare la gara femminile che è stata dominata dalle gemelle siciliane Barbara e Francesca Vassallo, tesserate per l’Atletica Bagheria, venute apposta a Roma per partecipare alla Corsa del Ricordo. Il loro scatto simultaneo ha fatto il vuoto tramutando la gara ad un duello in famiglia. E’ stata Barbara a staccare Francesca nel finale ma il loro abbraccio dopo la corsa è forse l’immagine simbolo della gara di oggi. Terzo gradino del podio per Paola Patta, inossidabile atleta della Podistica solidarietà.

“E’ stato bello venire a Roma per questa gara-hanno dichiarato le due protagoniste che nella vita sono entrambe insegnanti-ricca di significati e sicuramente ben organizzata. La Corsa del Ricordo si svolge in altre città ed arriverà anche in Sicilia. Saremo sicuramente ancora presenti al via in altre occasioni “.

Nella prova non competitiva maschile successo dell’ olandese Harold Van Lennep davanti ad Andrea De Francisci e Vincenzo Marra. Fra le donne successo per Annachiara Santangelo che ha preceduto Cristina Morelli e Monica Tagarelli.

Tanti marciatori hanno onorato, alla presenza di Abdon Pamich, il Trofeo Tokyio 1964 di Marcia. Primi al traguardo Filippo Capostagno fra gli uomini e Angela Minnella fra le donne.

L’arrivo dell’ultimo concorrente ha preceduto la consueta deposizione di fiori davanti alla stele commemorativa dell’esodo giuliano/dalmata e degli eccidi nelle foibe e la premiazione degli atleti.

Numerose le autorità presenti alla partenza e nel momento della commemorazione: il presidente nazionale di Asi Claudio Barbaro, Alessandro Cochi in rappresentanza dell’Assessore allo sport della Regione Lazio Elena Palazzo, l’Assessore Regionale Fabrizio Ghera, Federico Rocca della Commissione Sport della Regione Lazio, il Colonnello Emanuele Aresu in rappresentanza dell’Esercito Italiano, il vice presidente del Municipio IX Augusto Gregori, Carla Cace presidente dell’Associazione Nazionale Dalmata, Marino Micich, direttore dell’Archivio del Museo Storico di Fiume, Sandro Giorgi responsabile Atletica Asi, Bruno Campanile e Alessia Pennesi dirigenti nazionali Asi, Marco Carotti, presidente di Asi Roma.

“Siamo molto soddisfatti di come è andata quest’anno la gara– ha concluso l’organizzatore Roberto Cipolletti- per la partecipazione e per la presenza di tantissime autorità che hanno certificato come questa manifestazione si andata al di la dei significati meramente sportivi. E’ stata una splendida giornata di sport e di coinvolgimento culturale che replicheremo in altre dieci città nel corso del 2025. Ringrazio tutti i collaboratori e coloro che sin dall’inizio hanno creduto in questa iniziativa “.

PODIO UOMINI-

1) Freedom Amaniel (X- Solid Sport Lab) 30:25

2) Alessandro Giacobazzi (Areonautica Militare) 30:39

3) Tommaso Toppi (Studentesca Rieti Andrea Milardi) 31:04

PODIO DONNE-

1) Barbara Vassallo (Atl.Bagheria) 36:44

2) Francesca Vassallo (Atl.Bagheria) 37:20

3) Paola Patta (Podistica Soliderietà) 39:57