Rieti: Prefettura celebrazione del “Giorno della Memoria” 2025

Presso la Prefettura di Rieti, si sono svolte stamattina le commemorazioni per il “Giorno della Memoria”, in ricordo della Shoah, delle persecuzioni del popolo ebraico, dei militari e civili italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia e la morte nei campi nazisti.

Presenti alla cerimonia il Sindaco di Rieti, il Vescovo di Rieti, i vertici delle Forze dell’Ordine, gli studenti dell’I. Comprensivo “S. Marchionne” di Amatrice, del Liceo Scientifico “Rocci” di Poggio Mirteto, e dell’I.I.S. “Luigi di Savoia” di Rieti.

Il Prefetto, nel porgere i saluti ai presenti, ha ricordato il significato della ricorrenza e l’importanza della consapevolezza di quanto accaduto, delle cause e delle relazioni tra fatti storici, che hanno consentito di concepire, organizzare e realizzare il progetto di eliminazione dei diversi ed ha sottolineato come “la memoria della Shoah, che rimane un unicum nella storia dell’umanità, è la sorella maggiore delle memorie di tutti gli stermini che sono venuti dopo, in Serbia, in Ruanda, in Myanmar fino ai nuovi stermini nei villaggi israeliani e a Gaza”

La commemorazione è proseguita con l’intervento del giornalista dr. Stefano Caviglia che, nell’approfondire la condizione degli Ebrei italiani tra Ottocento e Novecento, ha sottolineato la piena integrazione dei cittadini italiani di fede ebraica nella vita politica e sociale del paese, prima e dopo i tragici accadimenti della II Guerra Mondiale, in netta controtendenza rispetto alla tradizione nord europea. Le legge razziali del 1938 e le deportazioni del 1943 rappresentarono pertanto un momento, inaspettato, di netta rottura rispetto ad una consolidata tradizione.

In chiusura della cerimonia il Prefetto, unitamente al Sindaco di Rieti ha consegnato le Medaglie d’Onore concesse dal Presidente della Repubblica a Brusadin Domenico e Luciani Cataldo, internati nei campi di prigionia nel settembre del 1943.

L’evento commemorativo è stato accompagnato dagli allievi, musicisti e coro, del Liceo musicale dell’I.I.S. Elena Principessa di Napoli che hanno eseguito i brani, “V’huda Leolam Teshev”, “Canone Ebraico”, “Schindler’s List” e ”Auschwitz”.