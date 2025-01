MILANO, GIORNO MEMORIA, DE CORATO(FDI): «LILIANA SEGRE NEL 2000 IN CONSIGLIO COMUNALE, INVITATA DAL CDX, RACCONTO’ TRAGEDIA DI AUSCHWITZ

PRIMA VOLTA IN AULA CONSILIARE POI ANTISEMITISMO A GOGO».

Milano, 27 Gennaio 2025 – «Oggi si celebrerà la ricorrenza della Giornata della Memoria perché in quel preciso giorno di 80 anni fa, nel 1945, le truppe dell’Armata Rossa impegnate nella offensiva Vistola-Oder, in direzione della Germania, liberarono il campo di concentramento di Auschwitz. Nel 2000, quando ricoprivo la carica di vice Sindaco e Assessore del Comune di Milano, ed il primo cittadino era Gabriele Albertini, fummo i primi come colazione di Centrodestra a manifestare tutta la nostra vicinanza e solidarietà a Liliana Segre, invitandola in Consiglio Comunale a Palazzo Marino, che raccontò la sua vicenda e tutta quella della Shoah. Poi, antisemitismo a gogo. All’interno dell’aula di allora, lo ricordo ancora come se fosse stato ieri, la maggior parte di noi ebbero le lacrime agli occhi dalla forte commozione. La maggioranza consiliare di quei tempi fu di un certo livello. Sedevano, infatti, ai banchi molti Consiglieri di spicco tra cui: Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e l’ex Sindaco Marco Formentini. Tutto ciò lo dico e lo ribadisco perché nessuno, oggi, lo ricorda! Ha fatto bene, la Comunità Ebraica di Milano, stamattina a rifiutare l’invito del Comune di Milano nel giorno del ricordo alla consueta speculazione che Anpi e Sinistra hanno fatto a favore di Hamas»!

Lo dichiara il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, Riccardo De Corato.