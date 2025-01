MILANO, CORVETTO, DE CORATO: «ANCORA EPISODI VIOLENTI: ABUSIVISMO, FURTI E VANDALISMI CONTRO AUTO

SITUAZIONE PEGGIORERA’ SE COMUNE DARA’ AREA P.TO DI MARE AL LEONKA»!

«Alcuni cittadini residenti della Zona 4, molto preoccupati e intimoriti, mi hanno segnalato una situazione davvero preoccupante in via Riva di Trento 8 a Milano dove, in qualsiasi momento della giornata, ragazzi stranieri scavalcano il cancello di ingresso entrando ed uscendo a loro piacimento dall’ex discarica completamente abbandonata e ormai divenuta fortino della droga di marocchini, algerini, tunisini e delinquenti oltre che deposito di pezzi di auto e centraline rubate. Questi soggetti, inoltre, ogni sera aprono e rubano auto/moto (vedi video allegati) dei residenti, rompendone puntualmente anche i vetri ed esportando tutto quello che trovano internamente. Le persone che abitano lì, negli ultimi mesi, hanno il terrore di uscire di casa. Mi è stato riferito, inoltre, che all’attuale proprietario dell’edificio, il Comune di Milano gli ha vietato una nuova costruzione. Ma i vigili di Quartiere, tanto decantati da Sala e Granelli, dove sono finiti? Sempre a fare multe? E’ questo per gli Amministratori del Centrosinistra il controllo del territorio? Il Comando dei vigili di via Oglio, a tre minuti dall’ex discarica, quale territorio controlla? Perché il quartiere è in totale stato di abbandono ed in preda a delinquenza e criminalità? Cosa aspetta il Comune a sgomberare l’edificio, murarlo e metterlo in sicurezza? Lo farà Granelli o Gabrielli? In Commissione Parlamentare sulla sicurezza e il degrado delle periferie italiane alla Camera chiederò un sopralluogo al Corvetto al fine di arginare tutta questa delinquenza che si è impossessata della zona dove, presumibilmente, la Giunta Sala sta trovando la nuova struttura comunale per i leoncavallini. Lì, nella zona Porto di Mare per intenderci, con loro sarebbe la “ciliegina sulla torta” della periferia fuori totalmente fuori controllo e allo sbando del Corvetto»!

Lo dichiara il Deputato di Fratelli d’Italia, membro della Commissione Parlamentare sulla sicurezza e degrado delle periferie italiane ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, Riccardo De Corato.

due video in cui un residente ritrae un delinquente che ha appena rubato un motorino tra le vie Calabiana e privata Valsugana. Grazie al residente il 113 lo ha fermato:

https://drive.google.com/drive/folders/1KVlY2sSiQvVSC3TuAcSZILfdC502il57?usp=share_link