MILANO, NUOVO VIDEO RAMY, DE CORATO (FDI): «I DUE RAGAZZI HANNO FORZATO POSTO DI BLOCCO E RAGAZZO DECEDUTO ERA SENZA CASCO!

ACCUSE ALL’ARMA IMBARAZZANTI E INESISTENTI»!

Milano, 08 Gennaio 2025 – «Il fatto che un giovane giovanissimo ragazzo perda la vita è sempre un dispiacere. In questo caso, però, ricordo che la morte è avvenuta dopo che i due ragazzi sul T-max hanno forzato un posto di blocco delle Forze dell’Ordine e, peraltro, Ramy, nel momento della caduta era pure senza casco! L’Arma, quindi, ha fatto il proprio encomiabile dovere nei confronti di chi non rispetta la Legge, come in questo caso, dove non è stato rispettato un alt da parte dei Carabinieri. Le accuse nei confronti di questi ultimi, le trovo assolutamente imbarazzanti e inesistenti. Chi vive nel nostro Paese, indipendentemente dalla nazionalità e/o etnia, deve rispettare le leggi in vigore, altrimenti può benissimo scegliere altri stati e/o continenti. Se tutti i cittadini iniziassero a fare ciò che vogliono, in anarchia totale, in che direzione andremmo»?

Così il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi,Riccardo De Corato.