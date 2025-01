Si consolida la sinergia tra l’AK e l’ANAI

Serrone, Bruni e Tucci danno vita ad una nuova collaborazione sul territorio

E’ stato siglato nei giorni scorsi un protocollo d’intesa tra “l’associazione Accademia Kronos- sezione di Frosinone” e “Associazione Nazionale Autieri d’Italia” di Serrone. La volontà di dar vita a questa sinergia, si è concretizzata dopo una serie di attività che i due sodalizi hanno attivato sul territorio, il protocollo si focalizza in attività di sensibilizzazione per le nuove generazioni alla prevenzione dei rischi ed alla conoscenza delle norme basilari nell’ambito della Protezione Civile. “Sono molto soddisfatto di questa nuova sinergia –ha commentato il coordinatore provinciale e dirigente nazionale di AK Armando Bruni- questi due sodalizi hanno molte cose in comune puntando ad interventi per il territorio e di sensibilizzazioni alle problematiche sociali ed educative. L’AK, è conosciuta per le numerose campagne di sensibilizzazione portate avanti con successo nel corso degli anni, mentre l’ANAI ha più di 70 anni di vita ed è presente su tutto il territorio nazionale, con sezioni operative ed animate da volontari capaci e determinati. Questa collaborazione siglata con il col. Maurizio Tucci con la sezione di Serrone, sono sicuro che creerà ottimi risultati e sarà un valore aggiunto a questo territorio, che trova nel volontariato una risorsa importante. Da qui inoltre partirà un altro notevole ed importante progetto che può portare ad ampliare la sinergia portandola in ambito nazionale”.