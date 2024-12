Per la prima volta a capo del DAP un donna, la dott.ssa Lina Di Domenico

Trevi Nel Lazio, Grazioli: “A nome dell’Amministrazione formulo sentiti auguri, in attesa della sua visita”

Il capo del DAP (Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria) Giovanni Russo si è dimesso e al suo posto andrà la sua attuale vice, Lina Di Domenico, la nipote di Giovanni Falcone (anch’egli vicecapo del Dap diretto da Salvatore Cianci e per parecchi mesi Capo ad interim del dipartimento). La dott.ssa Lina Di Domenico è stata in precedenza magistrato di Sorveglianza a Novara , e si appresta ad essere la prima donna ad arrivare alla guida del Dipartimento. Il Sindaco di Trevi Nel Lazo, l’avv. Silvio Grazioli (nella foto con la Di Domenico), ha espresso un sentito augurio alla dott.ssa Di Domenico per l’importante e prestigioso incarico: “Sono lieto per l’autorevole incarico che la dott.ssa Lina Di Domenico andrà a ricoprire . Di recente presso la S.F.A.P.P.( Scuola di Formazione e aggiornamento Personale Penitenziario “G. Falcone”) a Roma durante un incontro istituzionale, c’è stato un piacevole e costruttivo confronto con lei, che conosce molto bene il nostro territorio, essendo di origine marsicana nata ad Avezzano, durante il quale c’è stato l’impegno di venire presto in visita a Trevi Nel Lazio”.