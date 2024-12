Donati tre defibrillatori dall’Associazione A.R.A. al territorio

Trevi Nel Lazio, Grazioli: “Il Defibrillatore ricevuto sarà collocato in piazza Suria”

Nei giorni scorsi l’Associazione A.R.A.(Associazione Residenti Altipiani) ha donato tre defibrillatori, la cerimonia di consegna si è svolta agli Altipiani di Arcinazzo presso il parco avventura Altipiani Adventures , con la partecipazione del Sindaco di Trevi Nel Lazio Silvio Grazioli e di Arcinazzo Romano Luca Marocchi il Presidente dell’Associazione A.R.A. Eugenio Rizzo, che con questo gesto ha ribadito l’impegno del sodalizio per il territorio degli Altipiani di Arcinazzo e la collaborazione con le istituzioni. “Un gesto di grande importanza a cui va dato merito all’Associazione A.R.A. –ha commentato il Sindaco Silvio Grazioli- è fondamentale non trascurare l’aspetto della sicurezza, specialmente quando consideriamo situazioni di emergenza mediche. Il DAE (defibrillatore automatico esterno) è uno strumento vitale, in una località turistica che ospita un grande numero di villeggianti e turisti, la presenza di un defibrillatore è cruciale per garantire un intervento immediato in caso di arresto cardiaco o fibrillazione ventricolare. Oltre a mettere a disposizione il DAE, è altrettanto essenziale sensibilizzare e formare i cittadini sull’uso corretto del dispositivo e sulle procedure di pronto soccorso. L’efficacia di un DAE aumenta notevolmente se chi lo utilizza sa come farlo nel modo appropriato. Organizzare corsi di formazione sul primo soccorso e sull’uso del DAE può essere una strategia preziosa per aumentare la consapevolezza e fornire le competenze necessarie per rispondere tempestivamente in situazioni di emergenza”. A tal proposito Leonardo Lupi ha sottolineato l’impegno della sua struttura nel futuro, annunciando la disponibilità di Altipiani Adventures ad organizzare corsi di formazione sull’uso del defibrillatore, un passo essenziale per garantire un utilizzo corretto e tempestivo dello strumento. Il Sindaco Silvio Grazioli, ha informato inoltre che il defibrillatore ricevuto, sarà posizionato nella centralissima piazza Suria agli Altipiani di Arcinazzo, in sostituzione del defibrillatore donato al Comune di Trevi dalla Croce Rossa di Piglio, la quale lo ha poi tolto posizionandolo altrove.