MILANO, AGGRESSIONE BUS MOLINO DORINO, DE CORATO: «INT.NE CAMERA SU 2 RAGAZZI CHE A MEZZO FERMO SPACCANO VETRO E ESCONO DI DIETRO. QUESTA E’ LA CITTA’ SICURA PER SALA E IL CSX»!

«Sui social circola questo video che ritrae ieri sera un autobus sostitutivo nei pressi della fermata della M1 Molino Dorino dove si vedono due ragazzi che dopo aver spaccato il vetro posteriore della vettura ferma e piena di passeggeri, lo scavalcano e fuoriescono dallo stesso mezzo. Presenterò un’interrogazione parlamentare in aula alla Camera per capire le vere motivazioni che hanno portato a ciò senza alcun tipo di controllo da parte dell’Azienda del trasporto pubblico locale. Il tutto è avvenuto sotto gli occhi increduli degli altri passeggeri. Come al solito nessun controllo sui mezzi pubblici milanesi e nessun impedimento o contrasto. Del resto, la Giunta Sala e Giana sono in altre faccende affaccendati! Questa volta, e possiamo dire che è pure “andata bene” non c’è stata nessuna aggressione, insulto o lancio di oggetti nei confronti di utenti e conducente! Questa è la città sicura del Sindaco e del Centrosinistra».

Così il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi,Riccardo De Corato.

https://drive.google.com/file/d/1BjUgWucPgQy3jnbr0Xp2zxIAs2cs9d0p/view?usp=share_link

Le foto ritraggono due ragazzi che dopo aver spaccato il vetro posteriore del bus pieno e parcheggiato a

Molino Dorino, hanno scavalcato lo stesso e sono usciti fuori.

Nel video si vede l’intera scena: