Un Natale di solidarietà e celebrazione per il Gruppo Icon Collection

Dipendenti e collaboratori protagonisti di uno spettacolo unico per una giusta causa

Mercoledì 18 dicembre 2024, alle ore 17.30, il Teatro “La Palestra” di Bibbona (LI) sarà il palcoscenico dell’Icon Collection Christmas Show: Storie di Hotel, un evento unico organizzato dal Park Hotel Marinetta del gruppo Icon Collection con il patrocinio del Comune di Bibbona. La serata unisce spettacolo, solidarietà e la celebrazione del valore delle persone che ogni giorno operano dietro le quinte del settore dell’ospitalità.

Sul palco si esibiranno i collaboratori delle cinque strutture del gruppo Icon Collection, in uno spettacolo che racconta con ironia e autenticità il dietro le quinte della vita in hotel. Attraverso sketch e aneddoti, lo show sottolinea il lato umano dell’ospitalità, celebrando chi lavora con passione per garantire esperienze indimenticabili agli ospiti.

L’evento non è solo una festa, ma anche un’importante occasione per sostenere chi ha bisogno. Durante la serata, saranno raccolte donazioni a favore della Pubblica Assistenza di Bibbona, un’organizzazione che da anni rappresenta un punto di riferimento essenziale per il territorio, offrendo servizi di emergenza, assistenza sanitaria e supporto alla comunità locale. Il gruppo Icon Collection darà un contributo diretto, rafforzando il proprio impegno verso la solidarietà e la valorizzazione del territorio in collaborazione con il Comune di Bibbona. Questo gesto riflette i valori della proprietà, da sempre attenta al benessere della collettività e alla promozione di iniziative che uniscono generosità e responsabilità sociale.

Per i soci del gruppo,i cugini Federico e Riccardo Ficcanterri, il benessere dei propri collaboratori è una priorità assoluta. “Crediamo che il successo di Icon Collection sia il risultato del lavoro e della dedizione dei nostri collaboratori. È per questo che ci impegniamo a offrire loro opportunità di crescita, momenti di riconoscimento e, come in questo caso, la possibilità di mettersi in gioco in modo creativo. Al contempo, non dimentichiamo mai l’importanza di restituire valore al territorio che ci ospita,” sottolinea Federico Ficcanterri, socio del gruppo Icon Collection.

L’Icon Collection Christmas Show non è solo uno spettacolo, ma un momento di condivisione che rafforza il legame tra le strutture di Icon Collection, di cui il Park Hotel Marinetta si fa portavoce per questa prima edizione e i collaboratori e la comunità.