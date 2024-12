 GIUSSANO: ACCOLTELLA L’EX FIDANZATA NEL PARCHEGGIO DI UN CENTRO COMMERCIALE, ARRESTATO PER TENTATO OMICIDIO 

Nel pomeriggio di oggi, 9 dicembre 2024, a Broni (PV), un 25enne di nazionalità marocchina è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Giussano e della Compagnia di Seregno, con il supporto della Compagnia di Stradella, con l’accusa di tentato omicidio.

L’uomo ha accoltellato l’ex fidanzata, una 24enne connazionale residente a Erba (CO), colpendola al torace nel parcheggio di un centro commerciale in piazza Prealpi a Giussano. La vittima, nonostante la ferita, è riuscita a chiamare i soccorsi. Trasportata in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza, è stata giudicata non in pericolo di vita.

L’aggressore, con precedenti specifici, e per i quali era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per fatti avvenuti oltre un anno fa in provincia di Como, ha contattato i Carabinieri, dichiarando le proprie responsabilità e rendendosi reperibile. Raggiunto dai militari, è stato arrestato e posto a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pavia.

Si ricorda che l’indagato è da ritenersi innocente fino ad eventuale sentenza definitiva di condanna.