MILANO, COM. PROV. CARABINIERI MOSCOVA, DE CORATO(FDI): «OGGI HO PORTATO MIA SOLIDARIETA’ E QUELLA DI FDI A TUTTA L’ARMA PER I DUE AGENTI RIMASTI FERITI AL CORVETTO»

«Questa mattina ho portato la mia solidarietà e quella di Fratelli d’Italia al Comando Legione Lombardia-Comando Provinciale dei Carabinieri in via della Moscova a Milano dopo i gravi fatti verificatisi sabato notte scorso dove, in seguito ad un inseguimento di due ragazzi a bordo di uno scooter (dove ha poi perso la vita un giovane di 19 anni in seguito allo perdita di aderenza con l’asfalto della motocicletta come si nota dai vari video divulgati sul web), che non si sono fermati all’alt intimato, due agenti sono rimasti feriti e uno di questi ultimi, che guidava l’auto, è addirittura tra gli indagati. Sono stato ricevuto dalle più alte cariche dell’Arma a livello interregionale, provinciale e regionale: Il nuovo Comandante Provinciale di Milano, Generale Pierluigi Solazzo e il Comandante della Legione Lombardia, Generale Giuseppe De Riggi. Io sarò sempre dalla parte dell’Arma e delle altre Forze dell’Ordine perché questi servitori dello Stato rischiano la vita ogni giorno per proteggere la salute di tutti noi. La nostra libertà la dobbiamo anche a loro perché questi uomini e donne difendono le libere Istituzioni e la democrazia, perché non esiste una sicurezza se ci si chiude nei confini».

Così il Deputato di Fratelli d’Italia vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi,Riccardo De Corato.