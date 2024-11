MANOVRA, PALUMBO(FDI): «MELONI CONQUISTA L’EUROPA, LANDINI E BOMBARDIERI TRADISCONO I LAVORATORI PER FINI POLITICI»

«La manovra economica del Governo Meloni segna un passaggio fondamentale per il rilancio dell’Italia, ottenendo il plauso delle Istituzioni europee e dimostrando che la responsabilità e la visione politica pagano. Con misure concrete a sostegno delle famiglie, delle

imprese e dei lavoratori, Giorgia Meloni sta ridando credibilità al nostro Paese e costruendo un futuro migliore per tutti gli italiani. Eppure, di fronte a questi risultati straordinari, i segretari di CGIL e UIL, Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri, preferiscono giocare una partita di retroguardia. Proclamando uno sciopero generale, non cercano di tutelare i diritti dei lavoratori, ma di creare un conflitto ideologico per danneggiare un governo che, finalmente, lavora per il bene comune. Questo sciopero è l’ennesima dimostrazione di una politica sindacale in crisi, che non rappresenta più le esigenze reali dei lavoratori. Con UGL, CISL ed altri sindacati che si sono dissociati, appare chiaro come CGIL e UIL abbiano perso di vista il loro mandato, trasformandosi in strumenti di un’opposizione politica ormai allo sbando»! Lo dichiara Flavio Palumbo, responsabile del Dipartimento Lavoro di Fratelli d’Italia e Presidente del Circolo “Pino Rauti” Milano.