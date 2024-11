Fonte Nuova – Tor Lupara 1968 la prima delle ragazze calcio a 5 femminile presso il Comunale Domenico Mammoliti – Agonistica fine settimana da incorniciare

Il Tor Lupara 1968 entra nella storia con le ragazze del calcio a 5 femminile

di Fausto Zilli

Facciamo un passo indietro le origini del calcio femminile sono legate alla patria del football, la Gran Bretagna. Ma c’entra anche la Seconda rivoluzione industriale: le squadre di calciatrici inglesi nacquero infatti come dopolavoro per le operaie. Il primo incontro di cui si abbia notizia è dell’anno successivo. Nel nostro Paese, un gruppo di ragazze di Milano fondò la prima squadra di calciatrici nel 1933: il Gruppo femminile calcistico.Il primo campionato nazionale si giocò nel 1968 (lo vinse il Genova), ma soltanto nell’86 le calciatrici italiane entrarono (alla voce “tornei dilettantistici”) nella Figc. Un movimento in grande espansione , infatti nella stagione sportiva 2022 2023 è stata la prima edizione della Serie A femminile ad essere a carattere professionistico.

Un grande lavoro è stato fatto in questi anni, dallo staff del presidente Olivieri, in primis mister Cristina Viozzi sempre molto vicina al mondo del calcio femminile, ed ora il sogno si è realizzato con l’iscrizione delle ragazze del Tor Lupara 1968 al campionato federale di calcio a 5 femminile. Sabato 23 novembre 2024 la prima in casa presso lo stadio comunale Domenico Mammoliti delle ragazze di mister Trimarchi contro le ragazze dell’Accademia Calcio Sabina.

E’ stato un fine settimana pregno di emozioni per il Tor Lupara 1968 del presidente Donato Olivieri, bottino pieno per tutte le squadre agonistica portando a casa 5 vittorie con le varie categorie.

Ciliegina sulla torta la prima squadra di mister Vecchiotti – mister Di Gioacchino i quali vincono in casa per 3 a 1 con il Vicovaro, nel campionato di I^ categoria LND Lazio girone D.