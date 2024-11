Gianluca Quadrini al Lingotto di Torino per la prima giornata dell’Assemblea Nazionale: “Un’opportunità di crescita per le nostre comunità

” complimenti al nuovo Presidente, Manfredi

Si è aperta oggi la prima giornata dell’Assemblea Nazionale di ANCI, che si sta svolgendo presso il centro congressi Lingotto di Torino, con la partecipazione di rappresentanti locali, amministratori e sindaci da tutta Italia. In occasione di questa importante tre giorni di lavori, il dirigente regionale di ANCI Lazio, Gianluca Quadrini, è presente per confrontarsi su temi cruciali per le politiche locali e per le sfide che i nostri territori stanno affrontando.

Uno degli appuntamenti più attesi della sessione di quest’anno è stata l’elezione del nuovo Presidente di ANCI Nazionale, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che guiderà l’associazione per i prossimi anni, Durante la giornata di apertura, Quadrini, ha sottolineato l’importanza di un rinnovato impegno da parte dell’associazione per affrontare le esigenze sempre più complesse dei comuni italiani.

“Questa Assemblea è un’opportunità unica per tutti noi amministratori locali di fare rete, condividere esperienze e risposte concrete alle sfide quotidiane che affrontiamo nei nostri territori. I temi al centro del dibattito, come la sostenibilità, la digitalizzazione e la gestione dei fondi europei, sono cruciali per il futuro delle nostre comunità. Siamo qui non solo per discutere, ma per trovare soluzioni che possano davvero fare la differenza”, ha dichiarato e poi aggiunto: “L’elezione del nuovo Presidente di ANCI, Il sindaco Gaetano Manfredi, rappresenta un passaggio fondamentale per l’intera associazione. Sono sicuro che il nuovo presidente darà voce alle esigenze dei piccoli e medi comuni, che sono la spina dorsale del nostro paese. Siamo pronti a collaborare con lui per continuare a portare avanti progetti concreti e innovativi che possano migliorare la qualità della vita dei cittadini. Inoltre, conclude Gianluca Quadrini, mi complimento con il numero due di ANCI, Daniele Silvetti, di Forza Italia e con tutti gli eletti del direttivo.”

L’Assemblea proseguirà fino al 22 novembre, con momenti di formazione, tavole rotonde e sessioni tematiche, tutti focalizzati sul futuro dei comuni e sulla costruzione di una rete più forte e coesa.